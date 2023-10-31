俄罗斯亲巴勒斯坦示威队闯入机场，围住以色列发客机引发骚乱. October. 31, 2023 09:52. by 趙은아 achim@donga.com. 来自俄罗斯的亲巴勒斯坦示威队闯入机场，围住来自以色列的客机发动暴乱，声称“搜捕以色列人”。以色列军队正式投入加沙地面战后，反以色列的示威强度正在加大。 据美联社报道，当地时间29日下午，一架以色列起飞的客机在俄罗斯西南部达吉斯坦共和国马哈奇卡拉机场降落的消息一传出，数百名手持巴勒斯坦国旗的人冲破围栏，闯入入境处和机场跑道。据上传到社交媒体的视频显示，数十人擅自跑到跑道上，围住从以色列抵达的俄罗斯航空公司“红翼”客机，挥舞着巴勒斯坦国旗高喊。据悉，相当一部分人用阿拉伯语高喊“Allahu Akbar”（真主至大）。一些人摇晃停放的车辆。另外，他们还在入境处行李领取台和安检台等处胡乱寻找以色列人。 骚乱事件在警方接到机场报案，出动兵力后才得到控制。达吉斯坦共和国保健部表示，该骚乱导致20多名警察和民间人士受伤，其中2人伤情严重。地区航空厅表示，截至下月6日，马哈奇卡拉机场将停止运营。 以色列总理本雅明•内塔尼亚胡29日晚发表声明说：“希望俄罗斯当局保护所有以色列公民和犹太人的安全，对暴徒和针对犹太人的粗暴煽动果断采取行动。”达吉斯坦共和国当局虽然表示支持巴勒斯坦，但敦促居民不要参加示威。 支持巴勒斯坦、批评以色列的示威在世界很多地方持续不断。据路透社报道，要求中东战争休战的示威28日在英国伦敦、法国马赛、丹麦哥本哈根、意大利罗马等地举行。在新西兰惠灵顿，1000多名手持巴勒斯坦国旗和写有“自由巴勒斯坦”横幅的市民向国会行进。 越来越多的人担心这样的示威会助长反犹太主义。据英国《卫报》报道，欧盟（EU）基本权利局局长迈克尔•奥普拉赫蒂30日警告说：“反犹太主义是根深蒂固的种族歧视主义。”

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