继40万亿韩元后，韩国和沙特又签21万亿韩元投资协议. October. 23, 2023 08:15. by 張寬錫 jks@donga.com. 以正在沙特阿拉伯进行国事访问的尹锡悦总统与沙特王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼的首脑会谈为契机，韩国与沙特之间将追加签订156亿美元（约21万亿韩元）规模的经济谅解备忘录。这与去年11月本·萨勒曼访韩时签署的26个谅解备忘录中的290亿美元（40万亿韩元）是两码事。这反映了两国领导人把传统能源合作扩大到清洁能源、氢气合作、基础设施-安保领域的信任和合作意志。随着以色列和巴勒斯坦哈马斯之间的纷争加剧，从加强能源合作的角度出发，韩国石油公社决定在蔚山储备基地储存阿美石油公司之间的530万桶原油。 尹锡悦是首次对沙特进行国事访问的韩国总统，当地时间21日与本·萨勒曼举行了正式欢迎仪式、首脑会谈、国宾午餐协定及谅解备忘录交换仪式。在两国首脑的见证下，产业通商资源部、产业部和沙特政府签署了氢气绿洲合作倡议、加强统计合作的履行项目协议。总统经济首席秘书崔相穆表示：“将利用清洁氢气生产、流通、利用等价值链各工作组，系统地支持两国合作。”包括能源、尖端产业和制造业、金融、文化等领域，两国企业之间签署的谅解备忘录多达50多件。 继去年11月之后再次与本·萨勒曼见面的尹锡悦表示：“两国超越了传统的能源合作和资源进出口关系，正在向成套设备建设、氢气供应网等多个领域实现合作多元化。今后在氢气供应网或新再生能源领域，两国合作的潜力很大，因此政府层面应该具体化协商。” 据悉，两国首脑还把以色列-哈马斯战争和朝核等国际和平、安保问题列入了议题。尹锡悦特别就朝核问题的合作表示：“沙特一直坚持在国际舞台上坚定支持核不扩散的立场，因此大韩民国在阻止朝核、导弹挑衅及其开发方面，将与沙特积极合作。”崔相穆从加强能源安保的角度出发，就追加储备530万桶的合同解释说：“在能源价格不稳定性和能源供应安全性变得重要的时刻，首脑间的合作讨论意义深远。”

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