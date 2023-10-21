“KAKAO、永丰造纸操纵行情”……“韩国打折”现象岂能不更加严重. October. 21, 2023 08:14. . 因涉嫌在收购SM娱乐的过程中人为抬高该公司股价，KAKAO的投资总管代表裴在贤前天被拘留。今年以来永丰造纸的股价在暴涨近9倍后暴跌，事件中涉嫌操纵股价的4人也被申请了拘捕令。因各种不利因素外国人流失的股市，又增加了市场信赖度下降的不利因素。 被拘留的裴在贤是主导KAKAO集团并购业务之人。他被怀疑今年2月为了妨碍争夺SM娱乐公司经营权的HYBE的公开收购，投入了约2400亿韩元抬高股价。当时公开收购SM娱乐股份的HYBE因KAKAO方面抬高的股价超过了公开收购价，未能确保目标股份，中断了收购。 其后，KAKAO追加买入股票，成为SM娱乐的最大股东。金融监督院认为，KAKAO方面在此过程中不仅人为操纵行情，还违反了如果持有上市股票超过5%就要公示的义务。据悉，金融当局计划传唤调查KAKAO创始人、前KAKAO董事会主席金范洙是否知情。 永丰造纸被指为二次电池事业主题股，年初5800韩元左右的股价上个月超过5万韩元，但在本月18日突然跌停，持有该公司45%股份的大洋金属股票也在同一天暴跌近30%，导致交易中断。首尔南部地方检察厅在股价暴跌前一天，以操纵行情的嫌疑逮捕了尹某等人，并申请了拘押令。这与今年4月H投资咨询代表罗德渊主导的SG证券引发的股价暴跌事态如同翻版。 即使没有这些事情，由于美国长期紧缩导致的“王者美元”现象、中东地缘政治风险扩大等原因，韩国股市的全球投资资金正在流失。在这种时期，相当于韩国股市招牌的信息技术（IT）企业最大股东被疑操纵股价，这本身就是对市场的致命不利因素。极少数造假势力操纵中坚企业股价的事情也在一再发生。 如果这种事件持续下去，就连取得卓越成果的韩国企业也得不到应有价格的“韩国打折”只能进一步加重。对于哪怕只有一次操纵股价、搅乱市场的这些人，也必须制定把他们彻底踢出市场的对策。

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