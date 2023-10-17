一名6岁少年在美国被“憎恶”犯罪杀害，“令人震惊”. October. 17, 2023 08:15. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 在以色列与哈马斯即将展开地面战争的情况下，一名6岁的巴勒斯坦少年在美国被残忍杀害，令美国感到震惊。美国联邦调查局警告，受中东战争的影响，美国国内的恐怖袭击和犯罪威胁正在增加。美国总统拜登也呼吁，“要摆脱包括憎恶伊斯兰教在内的所有憎恶症”。 当地时间15日，美国伊利诺伊州芝加哥近郊威尔县警察当局表示，约瑟夫·楚巴（71岁）因涉嫌前一天上午用凶器杀害6岁儿童瓦迪阿·帕尤梅（音，下同）并重伤其母亲（32岁）（一级杀人等）遭到了起诉。楚巴是瓦迪阿一家住房的主人，受害者一家是巴勒斯坦裔美国人。 据当地警察和穆斯林团体美国伊斯兰关系委员会透露，14日上午，楚巴向瓦迪阿的母亲挥舞凶器说：“你们穆斯林必须死。”在母亲给警察打电话时，楚巴用凶器刺伤旁边的瓦迪阿26次。母亲也被刺10次，身受重伤，被送往医院。关系委员会向《纽约时报》透露：“瓦迪阿的母亲证实，‘嫌疑人最近因为（哈马斯）新闻而生气’。” 拜登发表声明说，“感到震惊。绝不会对憎恶保持沉默”，警惕憎恶犯罪扩散。 联邦调查局局长克里斯托弗·雷在记者见面会上表示，“不能忽视哈马斯或其他恐怖组织要求支持者对美国领土进行攻击的可能性”，警告攻击威胁正在增加。最近在法国，也有一名高中教师在白天被一名20岁穆斯林男性杀害，触发最高级别安全警报等，中东战争引发憎恶犯罪及恐怖袭击的忧虑正在加大。

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