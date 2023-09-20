老师的肋下. September. 20, 2023 09:31. . 西方画家们不知从何时开始逐渐打破了不能再现神圣对象的禁忌。意大利作家米开朗基罗•梅里西•达•卡拉瓦乔的《圣徒托马斯的怀疑》也是唤起这一事实的特别画作之一。 他的画以《约翰福音》中耶稣十二弟子之一的托马斯的怀疑为主题。托马斯听到耶稣复活的消息也不相信。“除非我亲眼看到他手上的钉痕，把我的手指伸进钉痕里，再伸手摸摸他的肋下，否则我绝不会相信。”因为他是重视理性和经验的人。一个星期，不，八天后耶稣出现并告诉他。“把你的手指放在这里，看看我的手。伸出你的手放在我的肋下。然后请消除怀疑，相信它。”故事到此为止。 但是《约翰福音》中虽然有耶稣让把手伸进伤口的话，但并没有说托马斯真的那样做了。“你看着我才相信吗？”正如耶稣所暗示的那样，托马斯只有在亲眼看到老师后才能消除疑虑。因此，卡拉瓦乔算是画了福音书没有说的。 从画中可以看出，托马斯正在把食指伸进老师的肋下，确认是否属实。额头都起皱了，眼睛都瞪大了。另外两名弟子也是同样的面貌。耶稣低下头，用左手抓住托马斯的右手，不知道是把徒弟的手指推到伤口里，还是因为痛苦而抓着不让再进一步。耶稣的脸可能是因为连弟子都不相信自己的现实，显得又悲伤又憔悴。 虽然现在还不知道是否一定要画这样的画，但卡拉瓦乔隐隐表露出，只有把画推给我们，摸摸留有钉痕的手，把手伸进被矛刺破的肋下，才能相信托马斯就是我们自己。

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