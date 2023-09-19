首尔市将在蚕室新建与“酒店”相连、拥有3万个坐席的圆顶棒球场. September. 19, 2023 08:49. by 多伦多=全慧珍记者、李宪宰记者 sunrise@donga.com,uni@donga.com. “在酒店客房里也能看棒球比赛。” 当地时间16日下午4时，在加拿大多伦多市中心万豪酒店的一间客房里，正在北美出差的首尔市市长吴世勋通过玻璃窗望着开闭型圆顶球场“多伦多罗杰斯中心”，做出了上述表示。在仅一窗之隔的圆顶球场上，美国职业棒球大联盟（MLB）多伦多蓝鸟队和波士顿红袜队的比赛正在如火如荼地进行。酒店和4.1万个坐席规模的棒球场相连，在客房内也可以观看比赛。 首尔市18日表示，将在松坡区蚕室综合运动场一带建设像罗杰斯中心一样的大规模圆顶棒球场和世界级水平的“体育•会展（MICE•国际会议、奖励旅游、大型企业会议 、活动展览）综合园区”。吴市长表示：“虽然也有观看棒球比赛的目的，但是以家庭为单位可以享受的设施非常完善，这一点令人印象深刻”，“我们也在讨论与酒店联结建设圆顶球场的方案。” ● 拥有3万个以上坐席的国内最大圆顶棒球场 首尔市正在推进的棒球场是拥有3万个以上坐席、可以申办国际比赛的国内最大的圆顶棒球场。计划引进模仿罗杰斯中心，循环内、外野的360度开放型大厅（与观众席相连的走廊空间）和空中包厢（Skybox）、观赛包厢（Fieldbox）、家庭区（Family Zone）等各种高级座位。 圆顶棒球场具有几乎不受雨天或酷暑等恶劣天气影响的优点。在举行全明星赛的约一周的常规赛休息期和季后赛期间，还可以用作大规模演出场或活动场所。 但是蚕室圆顶球场与可以开关屋顶的开闭型罗杰斯中心不同，将建造成无法打开屋顶的封闭型。首尔市相关人士表示：“如果建设成开闭型，总事业费将超过当初计划的20%以上，因此需要接受民资合格性再调查，因此事业推进可能会变得困难”，“考虑到与居住地区相邻的噪音和震动，很多人认为最好以封闭式建设。” 蚕室圆顶棒球场将与拥有包括能看见棒球场的120间客房在内的共300间客房的酒店连接起来建造。首尔市相关人士解释说：“这是继罗杰斯中心之后，世界上第二个与酒店相连建设的棒球场。”首尔市的目标是2026年初动工，2031年末竣工。如果按照计划进行，从2032年赛季开始可以在蚕室圆顶棒球场观看职业棒球比赛。工程费将投入约5000亿韩元。 首尔市宣布建立蚕室圆顶棒球场，使职业棒球界陷入了苦恼之中。目前，将蚕室棒球场作为主场使用的LG Twins和斗山熊队有些焦头烂额。因为从预定施工的2026赛季开始到2031赛季为止，要在临时主场进行6个赛季的比赛。在职业棒球界提出了，一支球队与耐克森英雄（Kiwoom Heroes）一起使用首尔九老区高尺天空巨蛋，另一支球队则利用目前业余选手专用的首尔阳川区木洞棒球场的方案。 ● 韩国国际会展中心2.5倍大的体育•会展设施也将入驻 首尔市计划在蚕室一带建设包括圆顶球场在内的相当于COEX国际会展中心2.5倍规模的“尖端体育•会展设施”。与汉江、滩川相连接，打造水边生态文化空间。首尔市相关人士表示：“将成为世界水平的‘体育•会展综合园区’和新的文化产业据点。” 吴市长计划19日（当地时间）访问年销售额达2.4万亿韩元和雇佣诱发效果约1.6万人的美国纽约市的贾维茨中心（Javitz Center），以期获得进驻蚕室一带的体育•会展设施的创意。

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