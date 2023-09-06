梁洪硕：“会用金光闪闪的投篮来证明自己的实力”. September. 06, 2023 08:10. by 任寶美 bom@donga.com. 梁洪硕（26岁•LG）在2018年雅加达-巨港亚运会时，在三人制篮球比赛中获得了银牌。此后过了5年，在即将开幕的杭州亚运会上，他将挑战五人制篮球金牌。梁洪硕在杭州大会无论是什么颜色，只要能带着奖牌回来，他就会成为亚运会历史上首位在三人制篮球和五人制篮球比赛中都获得奖牌的选手。 事实上，在韩国篮球协会首次公布的杭州亚运会五人制篮球代表队名单中，并没有出现梁洪硕的名字。但文星坤（30岁•KT）因脚踝受伤退出国家队，梁洪硕于上月22日接替了他的位置。在职业篮球自由签约选手（FA）市场上，KT队用文星坤填补了前往LG队的梁洪硕的空缺，但代表队却处于相反的情况。 听到加入代表队的消息的当天，在京畿利川市LG冠军公园见到的梁洪硕表示：“非常感谢国家队征召自己。因为投篮姿势不够好，所以没有想到会入选国家队。特别是代替星坤哥入队，我不会让大家失望的。” 他接着说：“之前出战国家队，没能发挥出应有的水平。有些人可能会认为‘梁洪硕本来就是那种水平’。现在投篮姿势也提高了很多，自信心也很足。亚运会不仅是篮球比赛，也是所有项目选手都看重的大型比赛。我想以100%的身体状态再次证明自己的实力。” 执掌韩国男篮国家队教鞭的秋一胜主教练被评价为追求积极利用高个子前锋资源的“硬朗的篮球风格”。正好是高个子前锋的梁洪硕（195厘米），在去年国际篮球联盟（FIBA）亚洲杯时曾入选过“秋一胜号”，因此对秋教练的风格并不陌生。秋教练解释梁洪硕被选拔的理由说：“看到上赛季他在球场上的表现，感觉比亚洲杯时成长了很多。” 对于梁洪硕来说，上赛季更接近于忘却的记忆。因为赛季开始前被认为是夺冠热门的前所属球队KT队最终在10支球队中仅以第8位结束了赛季。作为队内最高年薪球员（当时5亿韩元）的梁洪硕也认为“可能是因为自己的不足，所以球队的成绩不太好”，整个赛季都承受着不小的压力。 帮助梁洪硕的是KT队的“精神主治医生”姜京斗博士。姜博士对梁洪硕说：“如果你在球场上表现出不满意的样子，不只是你一个人动摇，球队也会动摇，对别人也会造成伤害。只有战胜这些，才能成为优秀的队长。” 梁洪硕笑着说：“姜博士不是个人，而是团队的主治医生，所以看问题的角度比较宽广。”他说“虽然可以给予甜言蜜语，但是要冷静地思考”。所以更喜欢博士。我本来就是那种累的时候话不太说的好，一个人在私底下哼哼唧唧的性格，但是对博士却更加敞开心扉。” 梁洪硕继续说：“从高中（釜山中央高中）开始一直被称为是优秀选手，大学（中央大学）时也入选过国家队。进入职业联赛后，每个赛季都有所进步，但不知从何时开始感觉自己停滞不前。周围的选手们上来了，但好像觉得只有自己还在原地踏步，所以感到很郁闷”，“上个赛季操心的膝盖和脚踝现在都没事了。三分球的感觉也每天都在好转。这次值得大家期待。”

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