金正恩下周访俄……与普京举行“武器交易”会晤. September. 06, 2023 08:10. by 申圭镇记者、申振宇记者、华盛顿=常驻记者 文炳基 niceshin@donga.com、newshin@donga.com,weappon@donga.com. 据悉，朝鲜国务委员长金正恩将以出席10日至13日在符拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛为契机访问俄罗斯，讨论提供用于乌克兰战争的武器等军事合作。 韩国政府高层官员5日在与《东亚日报》的通话中表示：“情报部门事先掌握了金正恩委员长考虑下周访问俄罗斯的动向。”另一位官员表示：“朝鲜上个月第二次军事侦察卫星发射失败时，金委员长访俄的讨论正在加速进行。”韩国政府认为，俄罗斯因乌克兰战争长期化俄罗斯迫切需要弹药等武器，朝鲜则因接连发射侦察卫星失败迫切需要金委员长宣称的确保核动力潜艇相关技术，双方的需求一拍即合，因此很有可能加快了首脑会谈的步伐。 韩国政府认为，金正恩很有可能乘坐专列前往俄罗斯。如果此次访俄得以实现，将是金正恩2019年2月河内朝美首脑会谈“无协议”之后的同年4月访问符拉迪沃斯托克后，时隔4年零5个月再次前往海外。朝鲜似乎不久后将和俄罗斯、中国一起举行三国海上联合军演，预计以韩半岛为中心的东北亚地区将剧变成为“韩美日对朝中俄”新冷战格局的最前线，军事紧张感将有所提高。 美国《纽约时报》当地时间4日援引美国政府有关人士的话报道说，金正恩有可能以出席东方经济论坛为契机，在海参崴与普京举行会谈，并访问距离此地约1500公里的沃斯托奇尼宇宙基地。美国白宫当天也通过声明表示：“据情报，金正恩期待在俄罗斯继续进行包括首脑级外交在内的追加武器协商。”沃斯托奇尼宇宙基地是俄罗斯新建设的尖端宇宙基地。韩国政府消息灵通人士评价说：“对于急需发射与洲际弹道导弹技术原理相同的侦察卫星的金委员长来说，这可能是最佳访问地。” 最近，金正恩开始打开因新冠疫情而封锁的国境，他之所以选择俄罗斯而不是中国，是因为他认为乌克兰战争后因国际社会制裁而被孤立的俄罗斯将更加积极地转移核动力潜艇等尖端军事技术。 韩国总统室相关人士就朝俄首脑间武器交易的可能性批评称：“相比单纯的朝俄首脑见面，更关注武器供应等问题。朝鲜向俄罗斯提供常规武器，俄罗斯向朝鲜提供核潜艇等尖端技术的行为，是对包括韩国在内的自由阵营的威胁。”

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