肖像画的边界. September. 06, 2023 08:09. . 13世纪波斯诗人贾拉鲁丁•鲁米生前是被推崇为圣人的伊斯兰神学家和兽皮神秘主义者。按现在的地域划分看，当时他定居在土耳其的科尼亚，学生非常多。古尔居•卡图也是他的弟子。有一天，她丈夫的工作地点发生了变化，不得不离开科尼亚前往安纳托利亚。她想拿走老师的肖像画，所以拜托著名的宫廷画家秘密地画肖像画。 画家找到鲁米，说出了实话，请求他同意让自己画肖像画。鲁米朝着画家微笑着，并说画吧。画家高兴地画起肖像画来。但是画完一看，是不是和实物一点都不像呢？画家惊慌失措地重新画了起来。但是这次也一样。即使画了20次，也画不出像样的肖像画。画家感到惊讶、恐惧和敬畏。“如果圣人如此，先知还能加多少？” 被称为波斯圣经的《玛斯纳维》中的故事唤起了再现是多么困难的事情，并说明了禁止在伊斯兰以任何形式再现先知的理由。画或刻上某种东西敬拜，在伊斯兰相当于偶像崇拜。这是禁止制造或侍奉偶像的戒律的延续，不仅是伊斯兰教，也是犹太教和初期基督教共有的戒律。基督教在传教过程中虽然朝着略微不同的方向发展，但伊斯兰教却坚持了绝对的律法。 虽然是很久以前的故事，但是2005年丹麦的一位漫画家画了丑化先知穆罕默德的漫画，引起了巨大的社会反响，这是因为侵犯了相关律法。虽然伊斯兰在那里用暴力应对是不对的，但把他们认为神圣的先知画成漫画进行挑衅，从一开始就是错误的。当今时代，什么都可以当作再现的对象，但有时不再现是对他人的礼仪。

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