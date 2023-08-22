即使利率上升，为什么美国经济还是好？. August. 22, 2023 08:46. . 上个月，记者来到了美国旧金山联邦储备银行总裁玛丽·戴利的座谈会现场。果然，最近出现了经济论坛的常见问题。 “基准利率上调到那么高，经济为什么这么好？” 戴利似乎早有准备地笑着说：“今后很多年轻学者应该会为了寻找答案而进行研究吧。”一言以蔽之，这意味着美国经济学家们也感到莫名其妙。 由于美国中央银行联邦美联储的高强度紧缩，目前美国基准利率上升到了5.25%-5.50%。这是22年来的最高水平。按照常识，如果这样提高利率，企业和家庭就会减少投资和消费，经济也会萎缩。美联储也曾预测今年底会出现轻微的经济萧条。 但这是怎么回事呢？ “弹性（resiliency）”这个词听起来像是本年度单词。就像拉紧橡皮筋也会恢复到原来的状态一样，无论再怎么提高利率，就算银行危机爆发，美国经济都在增长。亚特兰大联银对今年第三季度（7月至9月）美国经济增长率的预测值高达5.8%（年率）。美联储上个月也撤回了经济萧条的预测。 去年底，亚马逊创始人杰夫·贝索斯建议“应该推迟购买电视、汽车等大额支出，以应对经济困难”，但消费者对此嗤之以鼻。比电视更贵的流行歌手泰勒·斯威夫特全美巡回演唱会的门票全部售罄。“足球之神”梅西为了美国职业足球大联盟的比赛，将于本周来到纽约一带。比赛门票价格涨到了1万美元（1341万韩元）。 美国为什么会这样呢？戴利解释说，这是受新冠疫情的影响。消费者在疫情期间从美国政府得到灾难补贴后被锁在家里，想花也花不了只能存起来。现在才像暴风一样在演唱会、足球比赛、外出就餐、旅行上花钱来支撑增长率。部分人分析说，能源转换导致投资剧增。 世界最大经济大国的经济增长，对韩国经济来说应该是个好消息。但这个常识也没有以前那么好使。美国消费狂潮不是用于电视或智能手机，而是集中在演唱会或住宿费上。如果消费模式从物品转变为“体验”，制造业中心的韩国出口将减少立足之地。 “狂风消费”诱导美联储长期紧缩。最近，美国长期国债利率像16年来最高水平一样疯狂上涨。这反映了美国华尔街的“实际中性利率（R-Star）”争论。中性利率是指既不刺激也不抑制经济的均衡点。美国经济之所以能坚持5%的基准利率，是因为潜在增长率本身就提高了，因此中性利率也相应上涨，这种观点正在得到了支持。在这种情况下，即使通货膨胀下降到美联储目标值（2%左右），也不能把利率下调到疫情之前的水平。因为这会让景气（物价）过热。 因此，和20年的低利率“真的再见”，美国长期市场利率飙升。这就是韩国时间24日晚，美联储主席鲍威尔在中央银行年例研讨会杰克逊-霍尔会议演讲中会做出什么诊断受到关注的原因。 越是关注美国经济，越感到郁闷。如果美国经济不景气，就担心韩国出口，如果好的话，就担心高利率带来的汇率。在美联储的高强度紧缩下，无论如何确定性都很大。雪上加霜的是，中国房地产危机也接踵而来。真是寸步难行的薄冰。

한국어