韩国造船公司“三巨头”因承揽昂贵的环保船舶，有望在下半年实现盈利. August. 15, 2023 08:16. by 金在亨 monami@donga.com. HD韩国造船海洋和三星重工业、韩华海洋等迎来订单繁荣期的国内造船公司“三巨头”有望在下半年（7~12月）成功扭亏为盈，前景一片光明。因为被认为是造船公司收益性指标的船价正在持续上涨。 14日，据英国造船海运市场企业克拉克森研究公司透露，韩国造船公司在7月份接到了世界船舶订货量333万CGT（标准货船换算吨数）44%的146万CGT订单，将中国（113万CGT•34%）挤到第2位，时隔5个月之后再次占据了月订单量第一位。1~7月的累计订单量比去年同期减少了41%，仅为694万CGT。 比起订单业绩，造船公司更关注的是船价指数。将1998年世界船舶建造价格平均值定为100后进行指数化的船价指数上个月为172.38，比去年同期（161.58）上升了10.8点。这一指数相当于2008年4月超级周期（超好景况）当时的历史最高纪录186.15点的92.6%。 以7月份为基准，订单余量（剩余的活儿）为3926万CGT，各企业至少积累了3年以上的活儿。对此，各公司采取了“筛选承揽”收益性好的建造合同的战略，集中改善业绩。 国内造船公司崭露头角的领域是环保船舶。HD现代的造船控股公司HD韩国造船海洋今年上半年（1~6月）承揽了世界34艘液化天然气（LNG）运输船中的18艘。同期，三星重工业和韩华海洋也分别承揽了6艘和4艘LNG运输船的订单。也就是说，韩国三家造船公司包揽了世界液化天然气运输船订货量的82.4%。 有预测称，继今年第二季度（4~6月）成功扭亏为盈的HD现代重工业和三星重工业之后，韩华海洋也将在下半年（7~12月）内实现季度顺差。韩华海洋当天通过上半年业绩发表表示：“销售额比去年同期增加了34.2%，达到3.2605万亿韩元，营业损失减少了61.1%，为2218亿韩元。

한국어