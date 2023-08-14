混乱的“童子军大会”，没有一个机构承认“我有责任”. August. 14, 2023 08:07. . 来自154个国家的4.3万人参加的第25届世界童子军大会11日在韩流演唱会为压轴戏落下帷幕。从本月1日活动第一天开始，全罗北道新万金野营地的温热病患者层出不穷，随着不良附属设施的真相浮出水面，焦急的国民们看到最后一天带着笑容离开仁川机场的队员们，应该是松了一口气。这得益于企业、大学、宗教团体以及市民们像自己的事情一样站出来，为提前从新万金撤出的队员们让出宿舍，准备代替项目，为他们加油助威。 现在应该冷静地回顾一下100年童子军大会历史上最糟糕的新万金大会的失败原因。但为了举办童子军大会，仅是直接事业费就投入了1171亿韩元的税金，因此必须彻底查明责任。但是，在童子军大会组委会所属的5个机构和负责执行委员会的全罗北道等8个机构中，没有一个机构低头表示“这是我的责任”。中央部门称“要怪地方自治团体”，地方自治团体则称“中央的指挥部是问题所在”。举行大型国际活动时忙着分享乌纱帽的人们看到问题爆发后，纷纷令乌纱帽失色地自称“没有责任”，想全身从中而退。 在5个机构中，女性家庭部一直主导着童子军大会的准备工作。但童子军大会筹备机构成立时担任首任委员长的前女性家庭部部长却说：“对女性家庭部施加了过度的指责。”曾吹牛声称“一切准备就序没问题”的现任部长则闭口不言。行政安全部和文化体育观光部也划清界限说：“（关于责任）难以回答。”此次活动因选择新万金滩涂作为野营场所而开始出现混乱。尽管如此，在选定用地时担任韩国童子军联盟总裁的人说：“我的错误一点也想不起来。”意思是说，自己没有赞成在新万金举办。前任总裁说的这种话，连普通的童子军队员都不会说。 新万金童子军大会惨案之所以更加令人痛心，是因为1991年8月在酷暑中盛况空前地在江原道高城举办了童子军大会。高城童子军大会的直接事业费为162亿韩元，换算成现值是442亿韩元，相当于新万金大会的38%。32年来经济规模飞速增长，但行政能力却大为退步，原因是什么？应该回顾议事决定和执行过程的混乱，仔细分析预算执行明细，找出失败的原因，并留下教训。

한국어