只有公权力站得住，才能阻止杀人预告. August. 11, 2023 07:50. . 最近播出的韩国电视剧《刑事录》讲述了因使用枪支而命运交错的警察们的故事。虽然逮捕了凶犯，但是因为使用枪支而被停职3个月的警察。而且，主人公金泽禄（音）刑警不能轻易向把刀对准女儿脖子的人质犯开枪的样子，似乎原样演绎了大韩民国警察的现实故事。 上月21日，赵宣（音，33岁）在首尔市新林地铁站发生凶器骚乱，造成4人死伤。此后两周多时间里，韩国陷入了“杀人预告”的恐怖之中。3日，在盆唐书岘站，崔元钟（音，22岁）因车辆和凶器骚乱造成14人死伤，国民们在繁华街和百货商店周围四处张望，警戒着陌生人。曾被誉为“世界上最安全的国家”的大韩民国怎么会陷入这种情况呢? 《刑事录》给出了这个问题的答案。同事面临死亡危机，即使开枪也要担心惩戒的现实。相比查获凶犯的“功劳”，更重视凶犯不应该受伤的“人权”。在扫荡毒品组织的过程中，看到同事处于危险状态后，警察之间为是否应该开枪展开了争论。还有，对于抓住自己女儿的人质犯，不敢轻易扣动扳机的主人公。《刑事录》真实地描写了韩国警察在行使公权力时需要考虑和承受的现实。在公权力如此苦恼和犹豫的时候，韩国成了“不问青红皂白犯罪”和“杀人预告”泛滥的社会。 政府迟迟才出台对策。尹锡悦总统对凶器骚乱下达了“动员所有警力进行超强硬应对”的指示，警察厅长尹熙根指示一线警察“积极使用枪支”。法务部计划新设处罚杀人预告行为的条款，并推进禁止在公共场所携带凶器的方案。法务部长韩东勋也指示大检察厅：“在逮捕暴力犯罪的过程中，警察行使武力时，要积极适用正当防卫。” 虽然感觉为时已晚，但政府积极保障行使公权力、改善制度预防“杀人预告”和凶器骚乱是值得欢迎的事情。但是一线警察仍然不相信政府。因为，如果只相信政府而痛快地行使武力，嫌疑人受伤或死亡，可能会受到刑事处罚或诉讼。实际上，据警方透露，法院认定过度行使公权力、处罚警察或承担民事责任的判例多达10件。这就是警方要求赋予正当行使武力“免责权”的原因。 应该控制过度的公权力行使。嫌疑人的人权也很重要。但是因为害怕诉讼和处罚，在紧急情况下也很难行使物理力的警方的呼吁也是有原因的。要想阻止凶器骚乱和杀人预告泛滥的社会，首先应该树立公权力。希望政府和国会不要回避“金泽禄”们的恳切呼吁。

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