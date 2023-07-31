未来主义，前卫美术运动……大家了解意大利近现代美术吗？. July. 31, 2023 08:10. by 金民 kimmin@donga.com. 疾驰的汽车普及和划过天空的飞机登场。随着耀眼的科学技术的发展，日常生活急剧变化的20世纪初期，意大利艺术家们甚至发表了《未来主义宣言》（1909年）。赞扬产业化和城市速度感的他们的艺术对俄罗斯未来派、英国漩涡派（英国美术流派）等也产生了影响，在美术史上占据了一席之地。 在这个未来派中备受重视的乌姆贝托•博乔尼的“空间里连续的单一形态”青铜版雕刻品来到了韩国。可以看到包括该雕塑作品在内的70多件意大利近现代美术作品的展示会“伟大的意大利愿景：法尔内西纳收藏”（The Grand Italian Vision：The Farnesina Collection）最近在首尔钟路区Artsonje中心3楼开幕。以概念美术作品而闻名的皮耶罗•曼佐尼的《魔法跳板》、贫穷艺术运动（Arte povera•1960年代后期意大利的前卫美术运动，用日常材料作业）的主角米开朗基罗•皮斯特莱托的《伊特鲁里亚人》也将在展示会上亮相。 在展示场见到的作品展现了意大利特有的幽默和活力。意大利代表性雕刻家马里诺•马里尼的青铜雕塑《马》虽然凄凉但温暖的抒情性，将自己的脚印放在木箱上的曼佐尼的《魔法跳板》则给人一种打后脑勺的机智。在展厅的角落里，随时都有电话打来的丹尼尔•普菲的电话作品《伦敦呼叫》让观众大吃一惊。 由意大利驻韩大使馆、意大利文化院主办的该展览将向韩国介绍意大利外交合作部使用的罗马法尔内西纳宫的部分艺术作品。意大利外交合作部直到1960年为止一直使用罗马基吉宫，后来将那里让给了总理官邸，并搬迁到了现在的法尔内西纳宫。 与用金和大理石装饰的基吉宫不同，外交合作部的职员们在约40年的时间里一直使用朴素的法尔内西纳宫。后来在德国担任外交官后于1998年回国的威尼斯国际大学校长乌姆贝托•巴塔尼向有交情的美术家们要求租借作品，开始将艺术作品安排在法尔内西纳宫各处。“法尔内西纳收藏”现在也不是收藏品，而是由不同时期租借来的其他作品构成。 意大利著名评论家兼策展人博尼托•奥利瓦（84岁）负责了展示企划。担任1993年威尼斯双年展总导演的他还帮助在1995年双年展展示馆内设置了韩国馆。13日来到韩国的意大利外交合作部公共文化外交局长亚历桑德罗•德•佩迪斯表示：“意大利美术在罗马、文艺复兴、巴洛克之后也很繁荣”，“为了宣传意大利现代美术，准备了此次展示会。”该展览将持续到8月20日。门票价格1万韩元。

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