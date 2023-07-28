“放下外卖后消失的骑手，像被困在平台上的‘幽灵劳动者’”. July. 28, 2023 08:08. by 金民 kimmin@donga.com. 媒体艺术家金雅英（44岁•照片•音译）的《送货舞者的领域》（Delivery Dancer's Sphere）的主人公是在虚拟配送平台上工作的女性骑手。为了有效工作，她根据导航仪的指示移动，通过即使遇到心爱的人也无法停止送货的主人公的故事，描绘了“Gig Economy”（临时合同经济）的断面（侧面）。 金作家凭借该作品在上个月12日世界媒体艺术奖“电子艺术大奖（Prix Ars Electronica）”的“新动画艺术”单元中获得了韩国人第一个最高奖—金妮卡奖。评审团评价说：“将哲学、拓扑学、物理学的概念结合为优秀的视觉叙事，成功描绘出了我们生活的多层次、不可控制的世界。”记者最近在首尔永登浦区文来艺术工厂见到了金作家。 金作家在新冠病毒大流行期间表示：“把外卖放在门口，连见面的机会都没有就消失的骑手们感觉像‘幽灵劳动者’。”她说，因为好奇这类人的生活，所以见到了亲自工作6年的资深女性骑手，通过送外卖了解了真相。 “算法（Algorithm）曾通过直线计算从拿货地到送货地的距离来确定送货费，从而引发了问题。我发现有关配送费的附加政策是根据算法启动的，并以此来达到控制骑手的目的。” 在作品中，感受到了虽然想摆脱平台的框架，但为了生存只能继续下去的送货骑手的绝望。她说：“虽然年轻一代所处的问题真的多种多样，但Z一代中有些人每天都要生存下去，因此深陷无法自我启发的境地。” 面对绝望的现实，她没有长吁短叹，而是选择想象并讲述新的世界。她解释说，这种态度受到了“非洲未来主义”（Afrofuturism•将非洲传统文化和幻想相结合）的影响。在非洲未来主义中，黑人艺术家们以穿越、科幻（SF）等形式提出了疲惫现实的替代性叙事。 现有的电子艺术大奖获奖作品中有很多强调虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术的作品，但《送货舞者的领域》是单频道影像，这一点非常独特。也就是说，比起技术的新颖，对社会和人的思考和描写得到了很高的评价。她说：“从今年开始审查时，比起技术，更注重艺术实验，这对我起到了很好的作用。” 2023电子艺术大奖颁奖典礼将于9月6日至10日举行的奥地利电子艺术节期间在奥地利林茨举行。金作家届时将参加展示上映颁奖典礼和艺术家脱口秀。

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