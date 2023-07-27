希腊山火进入第八天，游客等2万人被疏散……意大利南部遭遇严重高温天气，北部遭受强风袭击. July. 27, 2023 08:11. by 趙은아 achim@donga.com. 希腊、意大利等南欧正遭受异常气候的折磨。由于酷暑和暴雨，游客纷纷逃离现场，人员伤亡也接连不断。地中海的水面出现20年来最高温。 据路透社25日报道，当天下午在希腊首都雅典北部休养地埃维亚岛，用于扑灭山火的消防飞机坠毁，造成2人死亡。在现场还发现了被烧毁的牧业者的尸体。埃维亚岛从23日开始发生山火，动员了4架消防飞机和100名消防员灭火，但火势仍未得到控制。罗多斯岛从18日开始到当天为止，已经连续8天发生山火，包括游客在内的2万人以上被疏散。科尔普岛也有约2500人因山火逃生。据当地媒体推算，上周有3.5万公顷的希腊森林被烧毁。 意大利北部25日刮起强风，导致2名女性死亡。据悉，由于预计会造成1亿欧元（约1400亿韩元）以上的财产损失，政府将发布紧急措施。保护市民-海洋部部长内洛·穆苏梅奇表示：“内阁已经做好了宣布进入紧急状态的准备。” 相反，意大利南部则被持续的高温所笼罩。以当天为基准，南部16个城市发布了严重酷暑警告的红色警报。据安莎通讯社报道，在卡拉布里亚，一栋住宅起火，一名98岁的男性死亡。西西里岛部分地区24日气温上升到47.6摄氏度，接近两年前在这里创下的欧洲最高气温（摄氏48.8度）。 西班牙海洋科学研究所当天发表说，地中海日平均水面温度为28.71摄氏度，打破了2003年8月23日28.25度的纪录。

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