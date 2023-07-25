停战协定70周年. July. 25, 2023 07:59. . 江原道铁原有一座桥叫做承日桥。1948年开始施工，当时这里是38度线以北，即朝鲜的土地。还没等到大桥完工，朝鲜战争开始，大桥工程中断了。战争结束后，这里成了大韩民国的领土。韩国政府完成剩下的工程，于1958年12月开通。得益于此，这座桥融合了接受苏联技术的朝鲜式工艺和韩国式工艺。据说，承日桥这个名字也是将李承晚的“承”字和金日成的“日”字合成而成。 笔者曾在二十年前考察过这座桥。想起了以前的教科书中学到过，日本帝国主义强占时期的工业偏重于朝鲜地区。桥上是否也反映了这种差距？笔者也不是工程学学生，单纯用肉眼区分当时工程技术能力的差异是不合理的。只是从表面上看，朝鲜的痕迹反而显得更加粗糙而简陋。仔细想想，在日本帝国主义强占时期，兴南氮肥工厂或水丰水库等几个特别设施在朝鲜地区，但仅凭这些无法辨别工学的整体水平。在那个时期，经济、文化、教育的中心也是首尔，整体上韩国的历史和文化深度也比朝鲜高。 这是20年前在承日桥上想到的。这只是主观上的感想，就算从专家的标准来看是错误，但此后韩国和朝鲜的差异也是无法想象的。当然，朝鲜也不是所有部分都落后。我们是一个民族，有着同样的传统和力量，迎来了20世纪。现在在核、导弹、火箭等方面也拥有令人刮目相看的技术，威胁着韩国。 但在太多方面，双方差距拉大。现在到了担心即使统一了，能否克服、如何克服这种差距的时候。7月27日是停战协定70周年的日子。就统一、分裂和战争进行了问答。有人问。妨碍统一的第一因素是什么？比韩朝拉开的差距更糟糕的，是感性、感情上的接近方式。如果说统一是民族的绝对课题，那么冷静、科学地接近是唯一的方法。

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