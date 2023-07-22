国务调整室“警方在没有出警五松地下车道的情况下谎报”，委托大检察厅调查6人. July. 22, 2023 07:51. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 国务调整室（国务总理室）21日表示，已委托大检察厅调查忠北清州市五松邑宫坪第二地下车道浸水死亡事故相关的6名警察。国务调整室认为，他们在事故发生前接到112报警后，没有出动，但在112报警处理系统中输入“实际出动”等进行了虚假报告。 国务调整室当天发布报道资料表示：“在监察调查过程中发现了警察的犯罪嫌疑，认为有必要展开迅速、公正的调查。”国调室接着说，“112报警事件处理过程中发现了重大错误，事故发生后在掌握警方应对情况的过程中，甚至向总理室进行了虚假报告”，“如果由警方调查本部出面来调查警察，很难得到国民对其结果的信任，因此委托检方进行调查。” 据国务调整室透露，从本月17日开始进行的监察过程中，对事故发生当天15日上午7时2分和7时58分接到的两起112报警，五松派出所警察们没有实际出动现场，而是假装出动现场，输入112报警处理系统结束了该事件。警方没有向总理室确定举报者是宫坪1、2地下车道中的哪一条，因此解释称“出动错了宫坪第一地下车道”。据悉，被委托调查的部分人员在国调室监察过程中也维持了“误认出动”的陈述。 国务调整室解释说：“在犯罪嫌疑明确、对象陈述矛盾或冲突的情况下，调查机关认为有必要迅速掌握证据进行分析，因此决定在监察调查结束前优先委托调查。”国调室表示，“将在迅速、彻底地进行监察调查后，将结果透明地告知国民。”

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