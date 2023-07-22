党政：“7年内对掉头企业提供100%税制优惠”. July. 22, 2023 07:51. by 申나리 journari@donga.com. 进军海外后回归国内的“掉头企业（回流企业）”的所得税和法人税减免期限将从7年延长到10年。对劳动者的生育、保育津贴的所得税免税限额也从每月10万韩元扩大到每月20万韩元。 国民力量党政策委员会21日表示，在本月19日政策委议长朴大出和企划财政委干事柳性杰议员、企划财政部相关人士出席的《2023年税法修正案》实务党政协议中做出了上述决定。党政（执政党和政府）表示：“明年税法修订案的基本方向是提高经济活力、稳定民生经济、应对未来”，“将促进企业投资和雇佣，在高物价、高利息下减轻平民和中产阶层的税负。” 首先，党政决定对回归国内的企业给予的所得税、法人税减免优惠从目前的“5年100%+2年50%”扩大到“7年100%+3年50%”。朴议长在协议中强调，“韩国经济的支柱制造业要想再次飞跃，创造更多优质的工作岗位，就要加强对进军海外企业回归国内的税制支援。” 有评价称，此次决定是为了促进进军中国及东南亚等地的国内企业的回归而实施的“企业回流（Reshoring•海外生产基地回归本国）”政策的一环。此前，产业界因高生产费用和政府限制之后的中美矛盾激化，脱离中国的企业增加，因此要求向回归国内的企业扩大税制支援的呼声很高。 国民力量党向政府提出了对低生育、高龄化、地区消失等未来社会变化的税制改编的要求。劳动者的生育、保育津贴所得税、免税限额比现行增加了1倍，这也将在税法修订案中反映。同时，对新型冠状病毒感染症（COVID-19）后陷入困境的小型个体户和中小企业，△信用卡等结算金额的附加价值税减免特例 △中小企业就业青年的所得税减免等税制支援也将实现。 国民力量党向政府要求，在支援确保K内容产业全球竞争力的影像内容投资的税制支援的同时，从今年开始适用风险企业投资的税制优惠，以便在年内建立1号民间风险母基金。

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