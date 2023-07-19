乌克兰粮食危机加上“极限暴雨”的饭桌物价. July. 19, 2023 08:04. . 物价管理再次亮起了红灯。因为史无前例的极端暴雨导致农产品价格暴涨，再加上欧洲最大的粮仓乌克兰的谷物出口面临中断危机，全球农产品价格暴涨海啸正在袭来。不断上涨的饭桌物价有可能重新燃起逐渐被控制住的通货膨胀火种。 据农林畜产食品部统计，上周因暴雨受灾的农田达2.7万公顷。这一规模是首尔汝矣岛面积的93倍以上。已经因历代级炎热天气而沸腾的农产品价格受此影响直线上升。以昨天的批发价为基准，菠菜一周内上涨51%，一个月内上涨了219%，生菜（195%）、白菜（113%）等价格也比一个月前上涨了100%以上。由于很多产地尚未申报受灾情况，本周暴雨仍在持续，因此农耕地淹水带来的农产品价格暴涨趋势将持续下去。 不仅是韩国，随着酷暑和干旱等异常气候袭击世界各地，国际谷物价格也在上涨。上个月，国际糖价因甘蔗最大产地印度和巴西的干旱而创下了12年来的最高值，可可豆价格因非洲暴雨刷新了46年来的最高值。再加上俄罗斯17日宣布，将终止在战争中也允许乌克兰出口粮食的《黑海谷物出口协定》。乌克兰占世界玉米出口的12%、小麦出口的9%，如果出口之路再次受阻，有可能重演战争爆发后经历的全球粮食价格暴涨。 新鲜食品和进口粮价同步上涨，不仅是加工食品和餐饮物价，也是生活物价整体上涨的因素。因此，不能排除出现稳定迹象的消费者物价再次上升的可能性。上个月除去农产品、石油类的根源物价上涨率仍然很高，为3.5%，从下个月开始依次上调首尔公交车和地铁等大众交通费用等，物价上涨压力正在持续。 家庭感受到的物价仍然很高，再加上饭桌物价的恐惧，消费心理就会萎缩，因此经济恢复会陷入更加遥远的恶性循环。这就是必须尽快控制饭桌物价不安的火种的原因。政府应该最大限度地释放农、畜、水产品储备量，确保供需稳定。对于给物价稳定泼冷水的串通或变相涨价等，也有必要积极应对。从中长期来看，为了应对慢性化的全球通货膨胀，应该加快步伐使进口处多样化、提高粮食自给率。

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