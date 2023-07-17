钢琴家李赫：“法国国庆日当天在埃菲尔铁塔前演奏钢琴令人激动”. July. 17, 2023 08:05. by 巴黎=赵恩雅 常驻记者 achim@donga.com. “在法国最大的国庆日，在埃菲尔铁塔前演奏，激动得都不知疲倦了。” 法国革命纪念日“巴士底日（国庆日）”14日（当地时间），站在巴黎埃菲尔铁塔前的战神广场（Champ de Mars）古典音乐会“巴黎演奏会”舞台前见到的钢琴家李赫（23岁•照片）激动不已。“听说演出场附近道路上设置了500多台电视，通过这些现场直播演出。35万名到50万名观众观看我的演出。” 作为首位参加巴黎演奏会的韩国钢琴家，李赫当天晚上8时40分第一个登上舞台，演奏了肖邦的《升C小调夜曲》、《英雄波洛内兹》、俄罗斯钢琴家阿卡迪•博洛多斯编曲的莫扎特《土耳其进行曲》等3首歌曲，历时20多分钟。去年11月，他以法国隆-蒂博（Long-Thibaud）国际音乐大赛钢琴部门并列第一名的资格拉开了此次演唱会的序幕。 3岁时第一次接触小提琴的李某说：“从那时开始，听音乐就会非常开心”，“10岁时第一次与海外管弦乐队合作，在听到听众欢呼声的瞬间，脑海中产生了‘我想把音乐家当作职业’的想法。” 李某的目标是指挥家。他笑着说：“我想做的事情很多。想用小提琴与听众见面，指挥是最终目标。我还想成为国际象棋大师”，然后又慎重地补充说道，“我想成为一直真实、真率地深入音乐领域的音乐家。” 2012年在莫斯科肖邦青少年大赛上夺冠的李某以2016年波兰帕德雷夫斯基大赛最年轻的冠军而闻名。隆-蒂博财团会长杰拉尔•贝克尔曼评价道：“李某随时准备分享自己的才能，是一位非常愿意与听众进行深入交流的演奏家。”

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