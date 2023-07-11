乌克兰选手斯维托丽娜击败白俄罗斯选手进入温布尔登网球公开赛8强. July. 11, 2023 07:54. by 任寶美 bom@donga.com. “除了去年生下我的女儿之外，人生中没有比这更幸福的瞬间了。” 埃莉娜•斯维托丽娜（29岁•乌克兰•世界排名第76位）10日在英国伦敦举行的温布尔登网球大赛女子单打16强中，以2比1（2-6、6-4、7-6）逆转战胜维多利亚•阿扎伦卡（34岁•白俄罗斯•第20位）后做出了上述表示。与男子网球选手盖尔•孟菲尔斯（37岁•法国）结婚的斯维托丽娜去年10月生下了两人的女儿斯凯。 斯维托丽娜是以“爱国”而闻名的选手。俄罗斯去年入侵乌克兰后，她宣布“不会与俄罗斯和帮助其的白俄罗斯选手进行比赛”，在周围人的劝说下，在出战的比赛中击败俄罗斯选手后表示“将把奖金全额捐赠给乌克兰军队”。结束产假于今年4月回到球场后，她仍然没有与来自这两个国家的选手握过手。 因此，也许斯维托丽娜最想击败的对手是阿扎伦卡。因为战争爆发后，乌克兰选手谁都没有打败过阿扎伦卡。此前面对对手5战皆败的斯维托丽娜表示：“因为是在国家艰难的时期参加比赛的，所以努力了一分、一分，最终赢得了比赛胜利。” 从这一点来看，斯维托丽娜的8强对手是伊加•斯瓦泰克（22岁•波兰•第1位），这一点可以说也是凑巧的。因为斯瓦泰克为了给乌克兰加油，从去年开始戴着乌克兰国旗颜色的丝带参加比赛。斯瓦泰克在16强中以2比1（6-7、7-6、6-3）逆转战胜贝琳达•本西奇（26岁•瑞士•第14位），自转为职业选手后首次进入温布尔登网球公开赛8强。

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