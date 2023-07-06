美国大选有望“高龄再对决”……树立“年轻形象”的候选人们. July. 06, 2023 07:50. by 尹多彬记者 empty@donga.com. “穿着紧身裤做俯卧撑”“在跑步机上跑步”。 在明年美国大选中，81岁的拜登总统和77岁的特朗普前总统极有可能成功实现“高龄再对决”，这种情况下，其他大选候选人通过用身体的运动强调年轻，开始了差别化。 据美国政治专门媒体Axios4日报道，共和党佛罗里达州州长德桑蒂斯（45岁）用自己在棒球场击球位挥杆的照片制作的棒球卡邮寄给了爱荷华州等4个州的党员。耶鲁大学棒球队队长出身的德桑蒂斯州长在佛罗里达棒球场接受福克斯新闻采访等，强调了美国人喜爱的棒球履历。 参加共和党总统候选人竞选的企业家维韦克·拉马斯瓦米（38岁）将主推网球。他把打网球的视频上传到社交媒体，并把网球比赛列入游说日程。共和党参议员蒂姆·斯科特（58岁）公开了在跑步机上流汗奔跑的照片，还拍摄了为了展现高中时期是美式足球选手而扔足球的样子。正在考虑参加大选的弗吉尼亚州州长格伦·英金（57岁）和州议员一起在篮球场上跑动。 宣布参加民主党大选的律师罗伯特·肯尼迪（69岁）脱掉上衣，只穿着紧身牛仔裤做俯卧撑、举杠铃，展现了旺盛的体力。《权利玩家：体育、政治、美国总统》一书作者克里斯·西利扎评价说：“81岁的拜登总统（连任后）能否正常履行职责令人怀疑，在这种情况下，俯卧撑是比较两人的好方法。” 前总统奥巴马曾在“体育选举营销”上倾注力量，甚至出现了“打篮球就能赢得选举”的新造语。在挑战连任的2012年大选投票日，他公开了与白宫参谋们打篮球的样子，树立了年轻领导人的形象。带领奥巴马团队在2008年首次大选活动取得胜利的大卫·普拉夫强调：“选民希望自己支持的领导人是健康、温暖的人。体育是最容易消化的方法。”

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