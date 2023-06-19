尹锡悦将在巴黎为“申办世博会”亲自用英语进行竞争陈述. June. 19, 2023 07:57. by 張寬錫 jks@donga.com. 自称“大韩民国一号营业员”的尹锡悦总统将亲自参与申办2030世界博览会的竞争陈述（PT），用英语进行演讲。 总统室18日表示：“尹总统将作为最后演讲者亲自参加当地时间20日下午在法国巴黎举行的第172届国际展览局总会上进行的2030世界博览会竞争陈述。”尹锡悦决心通过英语演讲，向参加大会的国家代表团表明申办世博会的强烈意志和真心。 尹锡悦将与《江南style》的歌手鸟叔（PSY）和学界、创业公司代表等各界各层演讲者一起，在现场陈述中担任最后的演讲者。女子组合AESPA的队长卡莉娜、世界声乐家曹秀美等将通过视频登场，展现韩国的“软实力”。此次陈述是申办世博会竞争过程中共5次陈述中的第四次，今年11月即将决定主办国，因此被认为是决定选票走向的分水岭。竞争对手沙特阿拉伯和意大利也将进行陈述。 据悉，尹锡悦参加陈述的日程被公开后，竞争对手沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼也决定访问巴黎。以陈述活动或正式招待会等为契机，去年11月访韩时举行会谈的尹锡悦和穆罕默德是否时隔7个月再次见面，也备受关注。 总统室相关人士表示：“在第三次陈述中展现了压倒性‘韩国文化产品’力量的韩国，在此次第四轮也将通过多种视频和发布，令人不觉无聊地持续约30分钟的竞争陈述，计划有号召力地向全世界展览局代表传达举办世博会的应当性。”

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