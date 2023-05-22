“会提供比Netflix更有趣的内容”. May. 22, 2023 05:36. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “我们的目标是提供比Netflix、YouTube更有趣的内容，给顾客带来‘时间’。” 网络书店YES24的代表崔世拉（50岁•照片）18日在首尔中区某酒店举行的记者招待会上做出了上述表示。也就是说，随着读书人口的减少，将与文化信息公司竞争，而不是与其他书店竞争。崔代表说：“每个人在人生的某个时刻追求更好的生活时都会找到书”，“虽然卖书很困难，但YES24将成为以书为切入点的‘文化平台’。” 2003年进入YES24的崔代表今年3月被选为代表。这是YES24历史上首次以职员出身成为代表的事例。包括YES24在内，教保文库、阿拉丁等三大书店中，女性成为代表尚属首次。崔代表和控股公司韩世YES24控股公司的副会长金锡焕（49岁）组成共同代表。崔代表主导了原本只运营网上书店的YES24于2016年在首尔江南区开设二手书店，并扩张到线下。崔代表说：“工作的时候没有感觉到玻璃天花板”，“2018年担任图书事业本部长时，作为公司内唯一的女性本部长，参加会议时曾（感到陌生）。”她毕业于淑明女子大学史学系，在汉阳大学戏剧电影系获得了硕士学位。 今年迎来创立24周年的YES24在3月推出了《YES24 Original》，首先公开了郑宝拉、千善兰作家的新作，开始确保内容。崔代表表示：“最快将于今年9月推出帮助读者写书评和评分，帮助读者之间在线下见面的应用程序”，“将安排读者的见面，给读者带来新的体验。”

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