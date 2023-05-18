宝物“刺绣袈裟”时隔44年首次对外公开. May. 18, 2023 07:57. by 大田=李素妍记者 always99@donga.com. 将佛教的三种宝物“佛（佛祖）、法（经典）和僧（尊者）”125个人物形象一针一线地绣在绸缎上后连接而成的19世纪“刺绣袈裟”，在1979年被指定为宝物44年后首次对外公开。 文化遗产厅国立文化遗产研究院文化遗产保存科学中心17日向媒体公开了正在大田儒城区中心进行保存处理的宝物“刺绣袈裟”（照片）。据推测，该袈裟是由“戊子生 朴氏”这一女性祈愿制作的，不是为了佩戴，而是为了礼佛而制作的。朝鲜后期刺绣袈裟在国内还剩下20多件，但用人物形象密密麻麻地刺绣整部法典的只有这件袈裟。文化遗产保存科学中心学艺研究师安宝妍（音）表示：“这是在佛教美术和服饰史研究中具有重要价值的文物。” 在当天的公开现场，可以看到露出细致的针线活线的文物的背面。这得益于为了保存处理，暂时将背面的裱褙纸去除。刺绣袈裟以继承穿破衣佛祖的意愿为宗旨，将多块布块连起来制作而成。在缝制各布块的过程中，一部分不进行缝制而放置，形成小缝隙，这被称为“通门”。在袈裟的背面还看到了通门。大田保存科学中心将于23日至25日举行公开该刺绣袈裟和保存处理过程的活动“宝物刺绣袈裟项目：保存科学家的1492天”。韩国刺绣博物馆馆长许东和（1926~2018年）收藏了刺绣袈裟，后来将其捐赠给了首尔市。

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