青少年世锦赛夺得银牌，冰上舞蹈林海娜-叶宽组合创造新的亚洲历史. March. 06, 2023 07:37. by 任寶美 bom@donga.com. 韩国冰上舞蹈的新历史林海娜（19岁）和叶宽（22岁）组合作为亚洲选手首次在青少年世界锦标赛上夺得了奖牌。 5日在加拿大卡尔加里落幕的2023国际滑联（ISU）青少年花样滑冰世锦赛冰上舞蹈比赛中，两人以总分174.39分摘得银牌。参加此次大赛的30个组合中，只有捷克选手卡捷琳娜•姆拉斯科娃（17岁）和丹尼尔•姆拉泽克（20岁）组合以177.36分的总分高于两位选手。 林海娜-叶宽组合在前一天的节奏舞中以71.08分（第2位）刷新了组合最好成绩，在当天的自由舞中又以103.31分（第2位）刷新了组合最好成绩。当然总得分也是组合最好成绩。但是，这一成绩还不足以超越在节奏舞（71.19分）和自由舞（106.17分）中均排名第一的姆拉斯科娃-姆拉泽克组合。 父母都是韩国人，作为加拿大移民第二代出生的林海娜从2021~2022赛季开始与加拿大华裔叶宽一起代表韩国参加国际大赛。在2021~2022青少年大奖赛第1站比赛中获得铜牌，作为韩国冰上舞蹈选手首次获得奖牌的他们在2022~2023赛季第1站比赛中，不仅作为韩国选手，还作为亚洲选手首次获得了金牌。此次他们创下了亚洲选手青少年世界锦标赛首枚奖牌的纪录。 本次比赛结束后，两位选手需要转向成人舞台了。因为2001年10月15日出生的叶宽将从下个赛季开始失去青少年资格。林海娜表示，“从赛季开始到结束，真的很努力，为此感到骄傲。很高兴这是韩国队的第一枚奖牌。” 在前一天结束的女子单人滑比赛中，申智雅（15岁•永东中学）以总分201.90分连续两年获得青少年世界锦标赛银牌。申智雅在短节目（71.19分）中刷新个人最高分，紧追竞争对手岛田麻央（15岁•日本•71.78分）。但在自由滑项目上，申智雅仅获得130.71分，最终将金牌拱手让给了获得152.76分的岛田麻央（总分224.54分）。

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