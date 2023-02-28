因美国物价动荡而重新上演的“King-Dollar”恐怖. February. 28, 2023 07:53. by 申雅馨记者 abro@donga.com. 随着人们越来越担心美国联邦储备系统（Fed•美联储）会为了降低美国物价而长期采取紧缩措施，“King-Dollar”（美元价值的超强势）恐慌正在复苏。韩元对美元的汇率比前一个交易日暴涨18韩元以上，超过了1320韩元。 27日，在首尔外汇市场，韩元对美元的汇率比前一个交易日上涨18.2韩元，以1323.0韩元收盘。韩元对美元的汇率超过1320韩元收盘是自去年12月7日（1321.7韩元）以来的第一次。当天，汇率盘中一度飙升至1323.5韩元。 造成汇率不安的主要因素是美国的物价指标。24日（当地时间）发表的上个月美国个人消费支出（PCE）物价指数同比上涨5.4%，自去年6月（7%）创下40年来的最高值后，时隔7个月再次回升。随着美国物价指标超过市场预测值，美联储收紧紧缩缰绳的可能性增大。市场上也有人主张，美国的最终利率将超过5.25~5.50%。韩国银行23日将标准利率冻结为3.50%，与美联储的利率差距有可能进一步拉大。 当天，韩国综合股价指数（KOSPI）比前一个交易日下跌0.87%，以2402.64收盘。从2405.42出发的KOSPI指数从开盘后开始扩大跌幅，盘中一度跌至2383.76点。KOSPI指数自上月20日（收盘价为2395.26）以来首次在2400点以下进行交易。 由于韩元贬值，对外国人投资流失的忧虑也越来越大。当天，在KOSPI市场上，个人净买入6755亿韩元，而外国人净卖出3248亿韩元，拉低了指数。

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