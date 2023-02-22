“新人第7顺位”金敏书，“要用新人最高纪录找回自尊心”. February. 22, 2023 07:45. by 金培中 wanted@donga.com. “上天帮助了我。哈哈。” 从手球联赛成立前的2003年开始，连续21年执掌女子部三陟市厅队帅印的李桂清（55岁）主教练最近乐呵呵的。这都得益于球队在本赛季之前举行的新人选秀大会上以首轮第7顺位选中了新人金敏书（19岁•中后卫）。 去年8月举行的18岁以下女子手球世界锦标赛上，韩国队与手球强国欧洲各队共8次交锋，全部获胜，从而获得了该大赛历史上第一个冠军。金敏书在该大赛上分别以58分和35次助攻的成绩，获得了全体第2名，并被选为大赛最优秀选手（MVP）。 但是获得冠军和MVP的喜悦并没有持续多久。因为在约两个月后举行的新人选拔赛上，世锦赛国家队队友李惠媛（19岁•右后卫•168厘米）以第一顺位被大邱市政府选中，车瑞妍（19岁•右边锋•162厘米）以第三顺位被仁川市政府选中后，她的名字依旧没有被叫到。 个子矮是绊脚石。金敏书身高160厘米，比该大赛韩国队的平均身高（168厘米）矮8厘米。结果，在首轮中倒数第二位第7顺位，三陟市政府才迟迟叫出了金敏书的名字。由于三陟市政府队一直保持着强队的地位，所以是历届选秀中最高排名第4位的球队。当时李教练表示：“确实很担心身高。但是速度很快，给人一种‘了解手球’的感觉，比赛方式非常聪明。我会好好发挥她的优点。” 李教练的判断是正确的。姐姐们积极参与身体对抗，给金敏书打开空间后，金敏书以优势速度纵横球场，展现出活跃的表现。金敏书在本赛季的11场比赛中全部出战，在得分（89球）和助攻（55个）方面均排在第3位。特别是她的射门成功率达到了75.42%。 李教练表示：“从射门成功率来看，是特级。希望她能更有自信地射门。”但是因为还是老幺，所以好像想先给姐姐们机会。”三陟市厅队虽然是去年的冠军，但是以98粒进球和90次助攻的成绩带领球队夺冠的绝对主力李孝真（29岁）前往仁川市厅等，在休赛季期间一直处于战力外流的状态。但是凭借金敏书的出色表现，球队在本赛季也位居联赛第2位（积17分•8胜1平2负），继续挑战2连冠。 手球联盟女子组新人赛季最高得分（133球）和助攻（66个）记录全部由2013年首轮第一顺位被选中、到去年为止在三陟市厅效力的李孝真（当时庆南开发公社）保持。目前联赛还剩下赛季10场比赛，因此金敏书完全有可能打破这一纪录。 目前以实业联赛形式运营的手球联赛将从2023~2024赛季开始转换为职业联赛。如果金敏书超越李孝真，将成为实业联赛历史上永久保持新人最高得分、最多助攻记录的主人公。艰难越过成人舞台门槛的第7顺位的叛乱现在正在进行中。

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