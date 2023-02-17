“少食长寿”找到了科学依据. February. 17, 2023 07:38. by 田南赫记者 forward@donga.com. 韩国国内研究组发现了证明“长寿的秘诀在于少食”的科学根据。韩国生命工学研究院老化融合研究团的权恩秀博士及其带领的研究组16日表示，成功查明了限制葡萄糖摄取可以延长寿命的分子机制。 葡萄糖被用作活生物体最重要的能量，但研究表明过量摄入会加速衰老。但是相反，关于减少葡萄糖摄取时老化是否延缓的研究不足。 研究组表示，对主要用于老化研究的生物—秀丽隐杆线虫（Caenorhabditis elegans）限制葡萄糖摄取的结果，参与能量调节的蛋白质被激活，寿命增加。也就是说，秀丽隐杆线虫摄取降低葡萄糖合成能力的大肠杆菌后，由脂肪组成的细胞膜的流动性增加。如果老化，构成细胞膜的脂肪成分就会发生变化，流动性就会减少。也就是说，如果摄入葡萄糖较少的食物，可以防止老化导致的流动性损伤。 研究组发现，引起阿尔茨海默痴呆症的秀丽隐杆线虫能有效限制葡萄糖的摄取，从而延缓疾病发展进程。这表明，如果少摄取葡萄糖，也有助于其他老化相关疾病。 研究负责人权博士表示：“此次研究成果是世界上首次通过遗传学方法接近饮食和老化之间的关系”，“将进一步发掘引起寿命延长效果的因子，为开发能够无副作用地调节老化的饮食限制技术做出贡献。”

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