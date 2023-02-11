三星电子38亿韩元，现代汽车25亿韩元，SK和LG各支援12.6亿韩元. February. 11, 2023 07:11. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 为了发生7.8级大地震的土耳其和叙利亚的灾后重建工作，韩国企业纷纷提供援助。 三星电子10日表示，将支援现金和实物共300万美元（约38亿韩元）。首先，将向土耳其灾难危机管理厅捐赠150万美元救助款。然后将支援便携式超声波诊断机器、灾民临时宿舍用家电产品、受害家庭子女教育用平板电脑、家电产品修理车辆服务等价值150万美元的物品。 SK集团将通过社会福利共同募捐会支援100万美元（约12.64亿韩元）。SK SUPEX追求协议会SV委员长赵庆木（音）表示：“从让友邦土耳其尽快恢复成原来的样子并参与全球性救助活动的人道主义立场出发，决定立即提供支援。” 现代汽车集团将支援土耳其180万美元、叙利亚20万美元等共200万美元（约25.28亿韩元）规模的救助捐款。这笔款项将用于当地救灾和灾后重建工作。现代汽车土耳其当地法人开始支援50万欧元（约6.78亿韩元）规模的现货。 LG集团将向大韩红十字会支援100万美元的救助捐款。另外，LG电子土耳其法人也通过当地非营利机构救助团体“安纳托利亚民众和平基础（AHBAP）”转交了地震受害者救助基金。 乐天集团将为土耳其地震灾后重建提供60万美元（约7.57亿韩元）的援助。通过社会福利共同募捐会，将支付用于紧急救助的50万美元（约6.31亿韩元），并从乐天化学土耳其法人支援用于物资支援等的约10万美元（约1.26亿韩元）。 HL集团也积极提供支援，HL Mando20万美元、HL控股10万美元等共30万美元（约3.8亿韩元）。KT&G向大韩红十字会转交了职员们自发参与筹集的捐款“想象基金”筹集的3亿韩元。

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