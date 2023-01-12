“等孩子做手术等了一年半……”儿科医生不足，家长们急得直跺脚. January. 12, 2023 07:45. by 李智云记者 easy@donga.com. “听说要在两周岁之前做手术。现在只剩6个月了，让足足我了等1年半……真的很茫然。” 家住首尔冠岳区的金某（35岁）在2021年将儿子李某（当时18个月）带到社区儿科医院，被诊断为“疑似幼儿斜视”。医生写下了诊疗委托书，说：“好像需要手术，请带去大医院看看。”虽然心急如焚地敲开了首尔市内主要大学医院的大门，但得到的回答是“负责小儿眼科的教授预约已经满了一年以上”。 据确认，像李某这样生病的孩子在大学医院接受诊疗后，到第一次接受门诊治疗为止所花费的时间（等待诊疗的天数）在最近5年里延长了70%。11日，东亚日报分析了李钟成国民力量议员室从全国国立大学医院收到的资料，结果显示全国15个主要国立大学医院小儿青少年科的平均诊疗等待天数从2017年的9.7天增加到了去年的16.5天。由于儿童人口的减少和数量较低，诉请科的收益恶化，随之而来的医生诉请和回避现象在数年间累积后出现了这种现象。 医院界表示，以中小规模的2级医疗机构（综合医院）为中心，诉请和诊疗减少是主要原因。釜山大学医院相关人士表示：“随着最近附近中小医院中减少或取消诉请和诊疗的地方增加，患者将涌向地区内规模最大的我们医院。”釜山大学医院在这期间的诉请和等待天数增加了2倍（11.6→34.5天），增幅最大。

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