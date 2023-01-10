尹锡悦政府首次调查间谍团伙，应严正调查以免产生“公安风暴”争议. January. 10, 2023 08:00. . 韩国国内进步政党的干部等涉嫌接受朝鲜指令，渗透进入国内制度圈政党和劳动、市民团体等，展开反政府活动，正在接受调查。据国家情报院和警方透露，进步政党干部A某2017年在柬埔寨接受了朝鲜对南工作部门文化交流局工作人员的教育，回国后拉拢济州劳动界干部和农民运动家等组织了“韩吉会”，根据朝鲜的指令，展开了中断韩美联合军事演习的斗争、支持进步政党候选人的活动。据悉，公安当局以类似的嫌疑正在调查昌原进步团体干部B某夫妇。 这些事件与“自主统一忠北同志会”事件相似。在“同志会”事件中，有3人从2017年起与朝鲜特工以加密文件交换84件指令、报告，拉拢忠北地区60多名政界、劳动、市民团体人士，展开反对引进美国产隐形战斗机等反美活动，于2021年被拘留。当时调查由国家情报院主导，但进入检察机关阶段后，大检察厅拒绝了清州地方检察厅关于派遣检察官的请求，引发了缩小调查范围的争议。此次调查是尹锡悦政府执政以来首次公开的间谍团伙事件，而且调查也在全国多地同时展开，因此整体规模可能会进一步扩大。在调查对象中，不少人是进步政党或劳动、社会团体人士，从这一点来看，应该对政界和市民社会内部是否存在追加联系等问题进行彻底的调查。 文在寅政府时期，揭发间谍案的件数比之前大幅下降，因此曾经还有过“是不想抓还是抓不了”的争议。根据文在寅政府时期（2020年）通过的法律，国情院的对共调查权将从2024年开始完全移交给警察。以此次调查为契机，围绕对共调查权的全面移交是否妥当的争论有可能再次上演。 过去公安当局曾因捏造首尔市公务员刘禹城（音）间谍证据事件引起过争议。进步党方面反对称：“自上个月进行扣押搜查以来，一直持续表示，纯属无稽之谈。”只有通过无懈可击的证据和遵守法律程序，严正调查嫌疑的真相，才能消除可能存在的“公安风暴”的误会，取得国民能够接受的结果。

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