在世界杯赛场上表现活跃的荷兰新星加克波将加盟英超利物浦队. December. 28, 2022 07:41. by 金東昱 creating@donga.com. 身穿荷兰队球衣在卡塔尔世界杯上表现活跃的科迪•加克波（23岁•埃因霍温•照片）将穿上英格兰足球超级联赛（EPL）传统豪强利物浦队的球衣。 荷兰职业足球埃因霍温队27日表示：“与利物浦就加克波的就转会问题达成了协议。在完成转会之前，加克波将前往英国办理必要的手续。”合同费和期限等具体内容尚未公开。埃因霍温俱乐部团长马瑟尔•布兰茨表示：“对我们球队来说，这是一笔创纪录的转会。”埃因霍温队此前的最高转会费纪录是2019年转会到意大利那不勒斯的伊尔文•洛萨诺（27岁）的4500万欧元（约609亿韩元）。 英国广播公司（BBC）推测，加克波的转会费预计为4000万~5000万欧元（约541亿~677亿韩元）。加克波是今年转会费上涨最多的球员之一。据欧洲转会专门媒体“转会市场”透露，今年1月，加克波的转会费估计为2200万欧元。世界杯结束后，转会市场推测的加克波的转会费高达6000万欧元。一年内上涨了3800万欧元。 加克波在卡塔尔世界杯小组赛上每场比赛都能斩获进球，包办了荷兰队5粒进球中的3粒。在荷兰足球史上，加克波是第一个在3场小组赛中全部取得进球的球员。荷兰队在8强赛上以2比2战平后，在点球大战中输给了最后的世界杯冠军阿根廷队，被淘汰出局。 埃因霍温青年出身的加克波从2018年开始活跃在职业赛场上。本赛季，加克波共参加了荷兰足球甲级联赛（第一级联赛）14场比赛，攻入9球，助攻12次。在进球和助攻方面都排在联赛首位。在欧洲足球联盟（UEFA）欧罗巴联赛上，他5场比赛攻入3球、助攻2次，带领球队进入了16强。

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