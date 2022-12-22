务必要成功的理由. December. 22, 2022 07:44. . 婴儿耶稣靠在约瑟夫那儿和狗玩耍。也许是为了吸引狗的视线，把抓住小鸟的右手一下子举了起来。狗抬起前爪，对此做出反应。正在绕线团的玛丽亚饶有兴趣地望着那个样子。虽然家境简陋，但看起来却无比幸福。 巴托洛梅•埃斯特万•穆里略是17世纪西班牙塞维利亚最成功的画家。穆里略以独创性诠释并表现圣经故事的宗教画而享有盛名，这幅画是他的代表作。穆里略没有美化圣家庭，而是描写成了平凡的工人家庭的样子。婴儿耶稣的头部没有光环，木匠约瑟夫的额头上有明显的皱纹。圣母也在为生计而劳动。画上两种动物也很特别。婴儿耶稣手里拿着的鸟看起来像麻雀。麻雀是自由的象征，意味着在善与恶之间可以选择的灵魂自由。因为小巧轻便，很容易飞上树顶，所以被解释为通过善行登上天堂的灵魂。狗是信义和忠诚的象征。守护家园和羊群，是人类最信任的动物。因此，画家表现了善良的人们在贫困中通过信赖和信任组成和睦家庭的样子。 穆里略画这幅画是在他结婚5年后的33岁左右画的。这是子女出生后比任何人都想建立幸福家庭的时候。作为塞维利亚理发师的儿子出生的他，在10岁时失去父母，住在结婚的姐姐家里，姐姐也没活多久。妻子生下了10个子女，但有一半早早夭折了。对于穆里略来说，家人应该很特别。希望死去的家人像鸟一样飞起来，在天堂安息，并希望像忠犬一样用信义和信任来守护剩下的家人。对于一生不松开画笔的他来说，家人是应该爱护和抚养的对象，也是他成为画家的真正理由。

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