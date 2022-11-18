“首尔市立美术档案馆”将于明年3月在平仓洞开业. November. 18, 2022 07:40. by 李清雅记者 clearlee@donga.com. 首尔市17日表示，将于明年3月在钟路区平仓洞开门运营“首尔市立美术档案馆”。 首尔市相关人士介绍说：“这将成为收集、保存现代美术相关重要资料及记录，向市民公开，并支援研究活动的美术档案馆专门空间。” 美术档案馆预定地周边是小规模画廊和美术馆密集、艺术家聚居的地区。首尔市为了与市民共享过去作为车库放置了很长时间的建筑，使其重生为美术文化综合空间。首尔市计划将美术档案馆运营为首尔市立美术馆分馆，进行多种展示及授课项目。 设施由地上5层和地下1层组成，总面积达5590平方米。地上5楼和地下1层是保存书库及展示场等，地上2楼将被用作小规模演出场及咖啡厅等。在3楼进行教育活动和展示会，与建筑物相连的外部空间和屋顶庭院将建成任何人都可以使用的公园及野外展示空间。 首尔市城市基础设施本部长金成宝（音）表示：“今后这里将发展成为美术记录和研究的中心，也是首尔代表性的文化艺术名胜。”

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