借助虚拟现实技术遇见尹东柱-尹奉吉. November. 10, 2022 07:47. by 李素妍记者 always99@donga.com. 苦恼时代的爱国志士尹奉吉义士（1908~1932年）和尹东柱诗人（1917~1945年）通过“增强现实（AR）”和“虚拟现实（VR）”来到我们身边。 将举行用数码技术复原之前只通过旧照片和文字接触的尹义士和尹诗人后再次见面的展览。文化遗产厅将从11日开始与韩国文化遗产财团、大田市立美术馆一起在大田中区大田创作中心举行数码文化遗产体验展示会“我眼中的尹东柱•尹奉吉”。 今年迎来殉国90周年的尹义士在展示会上将以活生生的氛围迎接观众。照片中的他依然穿着正装，面带微笑，对观众做出反应。 文化遗产厅方面解释说：“利用AR和人工智能（AI）技术的深度伪造（Deepfake•专指用基于人工智能的人体图像合成技术）、反应型屏幕等多种技术，具体展现了尹义士。” 如果说尹义士是现实的感觉，那么尹诗人则利用VR展现了穿着校服的稚嫩的脸庞。讲述尹诗人生活的具有动画氛围的VR电影《诗人之屋》将在此次展示会上首次在国内公开。参观者可以在独立的房间里利用戴在头上的HMD（头戴式显示器）体验影像。 在《诗人之屋》中，尹诗人的内心深切流露出了“人生艰难，但诗写得这么容易让人感到羞愧”（在诗《容易写的诗》中）的情感。在书环绕的小小屋里，尹诗人把头埋在桌子上痛苦不堪的话，从他背后会传出一首用力压写的诗。 该VR电影还被正式邀请参加今年9月举行的第79届威尼斯国际电影节新兴竞赛单元。由文化遗产厅和韩国文化遗产财团共同制作，演员李尚允演绎了尹诗人的声音。包括《容易写的诗》在内，诗人的9部代表作将进行解说。同时还将介绍“尹东柱亲笔书稿”等相关国家登记文化遗产。 文化遗产厅表示：“展示空间大田市立美术馆大田创作中心是1958年农产品检查所所在的官公署建筑，是2004年被指定为国家登记文化遗产的近代建筑”，“可以感受到与展示一起进行时间旅行的感觉。”该展览将一直持续到27日，免费参观。

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