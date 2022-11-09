吵的话炸弹会爆炸的！……屏息的观众们. November. 09, 2022 08:07. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 参加多国海上联合演习后返回的海军潜水艇“汉拿舰”在关岛近海被不明鱼雷击中后失踪。虽然以为谁都不会活着回来，但是副舰长姜道英中校（金来沅饰）带领着一半船员生还。道英一夜之间成为国民英雄。但是道英看起来有些不安。 道英接到了一个可疑的电话。电话中的人表示，在汉拿舰生存将士的家中和游乐场等地设置了炸弹。可疑的声音接着表示，在足球场和水上公园也设置了炸弹。炸弹不是单纯的定时炸弹，而是设计成对噪音做出反应，每当噪音变大时，离爆炸还剩的时间就会减少一半的爆炸装置。观众的呐喊声、水上公园的哨声等所有噪音都起到了引爆剂的作用。常见的日常噪音瞬间成了致命的武器。只有道英一共入知道炸弹的特点和设置与否，为了减少牺牲者展开了殊死搏斗。 电影《分贝Decibel》以噪音反应炸弹的新鲜素材刺激了好奇心。每当噪音变大时，看到“哔哔”地减少时间的炸弹，观众也会屏住呼吸。不愧是标榜“声音恐怖动作片”的电影，各种噪音和爆炸声同时起到了提高紧张感和投入感的作用。 可疑声音的主人公是担任汉拿舰武装官并生还的大尉泰成（李钟硕饰）。泰成以什么理由让自己的上司道英陷入最坏的情况，让人倍感好奇的执导能力非常高。似乎有不能说的秘密的金来沅沉重而又充满焦虑的演技和冷静地消化了过度悲壮余地的角色的李钟硕的演技是提高真实感的一等功臣。潜水艇内部充满现场感，鱼雷发射场面和潜水艇高速启动的场面等水中情况像实际作战一样生动地展现出来，这一点也提高了投入度。 最重要的是，黄仁浩导演用各种日常噪音和爆炸声刺激观众的听觉，通过瞬间的静音将紧张感提升到最高值等，聪明地利用噪音和安静，掌控观众的执导能力非常突出。在110分钟的上映时间里，他为了不让剧情出现松懈感，非常努力地填补空缺。 只是部分设定让人联想到围绕天安舰被袭事件的阴谋论等，留下了争论的余地，这一点令人遗憾。后半部分过度的慢动作也多少有些让人看不懂。 尽管如此，让人捏一把汗的演出和新鲜的素材、演员们无懈可击的倾情演绎抵消了大部分无感情绪，因此看电影的理由非常充分。该片将于16日上映。

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