生活旁边的存在. November. 03, 2022 07:29. . 奥地利画家古斯塔夫•克里姆特以婉转地比喻神话的性感女性裸体画和华丽的金色画而闻名。在灰色背景上画的《死亡和生活》是他享有最高声誉的40多岁画的油画。在最辉煌的时期，克里姆特为什么突然描绘了死亡这个沉重的主题？ 绘画以大胆的构成展现了死亡和生活的面貌。画面右侧被华丽的花朵包围的妈妈和孩子、上了年纪的女性、心爱的恋人等交织在一起。形象地描绘了从出生到成长、相爱、变老的生活面貌。画面左侧只有死亡一个人。身穿印有十字架图案的蓝色衣服，手持红色棍棒的骷髅像是在考虑要带谁去的阴间使者。 克里姆特第一次绘制这幅画是在1908年，在大型画布上用油画绘制是在2年后。生与死不仅是克里姆特的话题，也是那个时代人们的话题。末世论思想流行，再加上1908年葡萄牙国王卡洛斯一世和他的长子在街上被暗杀，意大利梅西纳发生的强烈地震导致8万人以上牺牲。就个人而言，克里姆特在30岁时先后失去了父亲和弟弟，因此一直对死亡抱有恐惧感。 这幅画在1911年罗马国际美术展上展出，为克里姆特赢得了金牌，之后在欧洲多个城市展出，受到了称赞。然而，在1915年，克里姆特突然对图像进行了彻底修改。将原本是金色的背景换成像现在一样的深灰色，还添加了马赛克图案。安静的死亡场面也进行了活跃的修改。可能是因为泰坦尼克号沉没事故和母亲的去世，使克里姆特更近距离地感受到了死亡的气息。 哪有不怕死的。但是画家似乎决定把死亡视为生活旁边的存在。这就是画中人物的表情都很平静的原因。这幅画完成3年后，克里姆特也前往父母所在的天国进行了长途旅行（离世）。

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