韩国政府正式宣布“新冠病毒再次扩散”. October. 29, 2022 07:28. by 金素英记者 ksy@donga.com. 韩国政府研判说，国内新冠病毒确诊感染者人数再次开始增加。这是政府正式宣布新冠病毒再次扩散。在天气变冷的情况下，随着新冠变异病毒的扩散和流感流行，人们越来越担心“三重苦难”。 保健福祉部部长曹圭鸿28日在中央灾难安全对策本部会议上表示：“新冠病毒的流行已经摆脱了停滞期，出现了反弹的征兆。”据疾病管理厅透露，以当天零时为准，新增确诊患者为3.5924万人，比上周五（2.4735万人）增加了1.1189万人。周五确诊患者自上月16日（5.1848万人）以后一直保持在2万人左右，但时隔一个多月首次统计为3万人左右。 专家们认为，现在是新冠病毒“第七次流行”的开始。嘉泉大学医学院预防医学系教授郑在勋（音）预测：“再流行已是进行时，”“但是（通过感染和疫苗接种）获得免疫力的国民很多，因此规模很难比第六次流行时更大。”第六次流行时，巅峰时每天新增确诊患者约18万人。 在这种情况下，在美国和欧洲等地流行的新型变异也在韩国出现了扩散的征兆。据悉，与主导第六次流行的BA.5相比传播力和免疫回避力更强的“BQ.1”和“BQ.1.1”感染事例正在增加。上周（16日至22日）韩国新冠病毒确诊患者中，2.5%是BQ.1.1感染者，是前一周的0.4%的6倍多。同期，BQ.1的感染比率也从0.5%增加到了1.2%。高丽大学九老医院感染内科教授金宇柱（音）表示：“两种变异最有可能成为主导冬季流行的优势种。” 越来越冷的天气也令人担忧。通常病毒在低温下存活时间更长。如果天气变冷，就会形成“三密（密闭密集密接）”环境，病毒传播将变得活跃。流感疑似患者方面，也是上周（16日~22日）每1000名外来患者中就有7.6名，比前一周（9日~15日）的6.2名有所增加。

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