户外音乐庆典目前依旧处于半正常化阶段. October. 26, 2022 07:42. by 金哉希 jetti@donga.com. “一半正常化。” 受新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的影响，时隔3年再次举行的今年户外音乐节虽然令人高兴，但也留下了遗憾。虽然观众们此前为干脆取消或只在网上见面的庆典的复活欢呼雀跃，但“演出阵容”和构成却不如往年。 本月8日至10日举行的“慢生活慢直播2022（SLSL）”的出演人员阵容比过去朴素。与2019年庆典当时的头牌明星世界级流行歌手斯汀（Sting）相比，今年的头牌LANY、安妮-玛丽和莱奥夫（Lauv）多少显得有些朴素。某庆典相关人士透露：“今年邀请的所有歌手加起来也比斯汀的出场费便宜。” 海外艺人数量本身也有所减少。2019年“DMZ和平列车音乐节”上，来自日本、匈牙利、英国等国家的14组歌手登上了舞台，但今年只有HYBS和Starcrawler等7组歌手参演。 庆典为了填补3年的收益空白，也表现出了集中于大众性的倾向。企划SLSL的PRIVATE CURVE相关人士解释说：“受新冠肺炎疫情余波等影响，汇率暴涨，海外艺人的邀请费大幅上涨”，“今年由对年轻人有票房号召力的流行歌手组成参演阵容。” 因为新冠肺炎疫情，邀请日程紧迫也产生了影响。DMZ和平列车音乐节当初计划邀请“地下丝绒The Velvet Underground” 乐队的约翰•凯尔和传奇摇滚乐队“性手枪The Sex Pistols”的格伦•马特洛克。但由于日程安排不合适，最终访韩计划泡汤了。DMZ和平列车音乐节总导演金美素（音）表示：“至少要从1年前开始邀请著名艺人”，“但是新冠肺炎疫情还没有结束，所以情况发生了变化，直到8月才决定重启庆典，（海外艺人的）访韩得不得告吹。” 明年的露天音乐节能否像往年一样回归？某庆典相关人士预测：“从明年开始，海外音乐人阵容将决定庆典的成败。”

한국어