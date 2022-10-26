竹幕消失的竹幕洞. October. 26, 2022 07:42. . 神话和梦想是集体无意识的表现。按照卡尔•荣格的话，边山半岛的“开洋奶奶”神话也符合这一神话。大海是人们生活的根据地，人们的无意识造就了开洋奶奶。想从某人那里得到保护的无意识。 大海虽然富饶，但一直都是危险的地方。人们只能依靠神话才能生存下去。所以许了愿。他们祈求出海时能得到保护，并平安地归来。他们的人生是迫切愿望和祈祷的延续。就这样，随着想要得到保护的迫切心情的不断积累，神话由此诞生了。 开洋奶奶的身材高得超乎想象。所以穿着有跟的木屐，若无其事地在海上行走。海水才将将抵达她的脚背。她游走在大海之中，平整地面，平息风浪。一旦船遇险，她会呼啸着进去救人。在这种存在的怀抱里生活该有多踏实啊。 她住在边山半岛赤壁江的浅滩上，也住在陡峭的奇岩绝壁上的水圣堂里。不，整个竹幕洞都是她的家。意为竹子形成帐幕，即树林的村庄，被命名为竹幕洞的边山半岛尽头，由箬竹组成的树林和松树一起拥抱一切的整个空间就是她的家。 开洋奶奶在那里安家立业，世世代代保护人们。但是的房子正在被毁。为了种出像油菜花一样的华丽的花朵，砍伐了箬竹丛。所以那里成了竹幕消失的竹幕洞。天然纪念物厚朴树在阻挡风气的竹幕消失后死亡或变绿。被毁的何止这些。开洋奶奶生下8个女儿的浅滩洞窟，绚丽多彩的海蚀洞窟里到处都是垃圾。在这个国家，这岂是竹幕洞独有的问题。有时我们那样伤害神话的场所。这就是需要从宏观角度看待神话的原因。

한국어