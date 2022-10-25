“麦田画家”李淑子：“想看就看呗……最近每天都是自画像”. October. 25, 2022 07:44. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. “有时候会像自我复制一样画同样的画，有时也会感到负担，但还是想画麦田，能怎么办呢？” “麦田画家”李淑子（80岁）时隔6年再次通过个人展回归。19日，在首尔钟路区太阳画廊举行的太阳画廊45周年纪念展“李淑子”上，记者见到了她，她面带羞涩的微笑介绍了作品。 此次展览展出了40幅作品，其中还包括3幅2022年的作品。全是麦田画。《粉红田有菜花的大麦田》和《青麦-草绿色雾》分别于1981年和2012年画过，但由于不满意，全面修改了。李画家说：“虽然也考虑过要不要废除，但是不能因为我的孩子存在不足就放弃吧”，“请认为过去的自己与现在的我合作了。” 作为千镜子画家（1924~2015）的弟子，在此次展览中，她展示了自己从20世纪80年代开始积累的50年画业的很多作品。其中《夏娃的麦田90-6》（1990年）是必不可少的代表作。描绘赤身躺在麦田上的女性的作品在当时也因赤裸裸的描写而引起轩然大波，32年后的今天依旧能感受到堂堂的气势。 “希望赤裸的女性的身体也能像看人脸一样熟悉。我想是不是意识到了对低女性人权的抵抗和对陋习的反抗。” 李画家最近正在专心创作自画像。据说，她每天赤身露体地站在镜子前，把自己的身体和脸装进画布里。她说：“此次首次公开的《戴着蓝色帽子的作家的肖像》（2019年）似乎把自己画得太漂亮了”，“以‘想看就看呗’的心态画自画像。”该展览将持续到下月19日。

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