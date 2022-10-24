李康仁在与“老东家”巴伦西亚队的客场比赛中攻入制胜一球. October. 24, 2022 07:45. by 金培中 wanted@donga.com. “这是我开始踢足球以来经历过的最复杂、最微妙的情感瞬间。” 效力于西班牙足球甲级联赛的李康仁（21岁•皇家马洛卡）在23日与“老东家”巴伦西亚队的2022~2023赛季西甲联赛第11轮客场比赛中攻入反败为胜的制胜一球后做出了上述表示。当天首发出场并打满全场的李康仁在1比1战平的下半场第38分钟攻入一球，帮助球队取得了胜利。这是继8月28日与巴列卡诺队的比赛之后，李康仁攻入的本赛季第2粒联赛入球。虽然戏剧性的进球值得高兴，但他克制了庆祝动作，双手合十后向观众席致意。 巴伦西亚是李康仁首次进军职业联赛的球队。2011年加入巴伦西亚青年队的李康仁在2018年西班牙国王杯上正式亮相巴伦西亚一线队比赛，第二年1月他在西甲联赛舞台上亮相后逐渐成长起来。直到去年8月与马洛卡签订合同为止，他在巴伦西亚队呆了足足10年时间。这就是克制庆祝的理由。赛后，李康仁表示，“巴伦西亚是一支给了我一切的球队。我在这里开始踢足球长大，对此我表示感谢大家。希望球队以后一切顺利。” 虽然李康仁的庆祝动作非常谦虚，但李康仁当天的表现却非常犀利。当天，李康仁的2次射门都是有效射门，2次带球，1次关键传球。得益于李康仁的出色表现，马洛卡队自上月17日与阿尔梅里亚队的比赛（1比0获胜）后，时隔5场比赛再次取得了胜利。李康仁还被西甲联赛官方选为当场比赛最佳球员。 另外，英格兰足球超级联赛（EPL）曼城队在连续10场主场比赛中攻入3球以上。曼城队在22日进行的英超第13轮主场与布莱顿队的比赛中以3比1取得了胜利。在今年4月21日举行的与布莱顿队的2021~2022赛季主场比赛中以3比0获胜的曼城队在此后的主场比赛中少则3球，多则6球，目前取得了10连胜。在本赛季球队创下的英超36粒进球（第1位）中，有27粒进球是主场（6场比赛）进球。曼城队的得分机器埃尔•哈兰德（22岁）当天在上半场22分钟率先攻入一球，接着又在上半场43分钟梅开二度，带领球队取得了胜利，紧随榜首阿森纳队。

한국어