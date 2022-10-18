先发制人攻击. October. 18, 2022 07:34. . 20世纪有过太多的战争。其中不乏具有冲击性和革新性的战术和荒唐的战斗。其中，令人震惊的战争就是1967年爆发的6日战争。这场战争中，埃及和叙利亚成为主力，约旦、黎巴嫩、伊拉克也齐心协力攻击以色列，但战争在6天后以以色列的胜利告终。阿拉伯所信凭的最强势力埃及在开战3天后屈服。 埃及荒唐的失败的决定性原因，是在开战的同时，以色列空军空袭埃及所有空军基地、使埃及空军战斗力化为焦土的先发制人打击。西奈半岛是如果从天上攻击则无处可躲的地方。完全掌握制空权的以色列战斗机无情地攻击了在西奈沙漠暴露的埃及军的战车、车辆、士兵。以色列空军的胜利是超出想象的以色列空军和飞行员的努力和战术的成果，但就像世界上所有的戏剧性胜利一样，如果没有埃及的帮助（?），是不可能取得的。 考虑到国际舆论，埃及希望得到以色列先发制人攻击埃及的名分。埃及认为，即使允许先发制人攻击，空军的损失也会在20%左右，在做好战争准备的情况下，埃及空军也不允许先发制人。令人啼笑皆非的是，1973年约姆基普尔战争时，以色列以同样的理由允许埃及先发制人，结果差点失去了国家。 在不能无视国际舆论的现代战争中，先发制人的攻击经常成为战争责任论的依据。如果是在对方没有攻击意志时或继续为和平解决而努力时先发制人的话，也有可能这样。但如果战争已经无法避免，再问谁先开火，可能会成为愚蠢的问题。 侵略战争也不只是攻击，国土防御战争也不只是防守。军队要善于攻击和防御两方面，只有这样才能进行防御战争。虽然要阻止战争，但防止战争的最有效方法是不允许对方获胜。

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