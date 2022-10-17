许允熙作家：“随着时间流逝消失的木炭壁画，就像我们的生活一样”. October. 17, 2022 07:33. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. “用烧焦的木头制作的木炭壁画会随着时间的流逝而消失。就像我们的生活不是永恒的一样。现在的重要性就在于此。” 许允熙作家（54岁）在30多年间用木炭创作了大量绘画作品。她以将木炭绑在长木棍上，在墙壁上作画然后擦掉的行为艺术而著称。为什么还要继续进行消失的画作的创作工作呢？ 在首尔麻浦区画廊A.P.23举行到22日的个人展“9升灰尘和窝棚”中，可以明确理解作家的艺术观。展览以作家作品世界的存档资料为基础，由绘画、素描等共27件作品组成。 展厅入口处设有代表她的木炭绘画和壁画影像。跟着捆有5个表演的视频往里走的话，会看到一些不同的制作。《棺材屋》（2001年）是表现作者在法国西南部农村耗时两个月用碎石和原木建造的房屋的摄影作品。房子狭小得只够一个人进的棺材大小。许作家说：“这是一部将生活以一天为单位进行思考的作品”，“晚上进入棺材迎接死亡，早上获得新的生命。” 被称为“生态主义美术家”的她笑着说“自己只是一位喜欢自然的作家”，但其志向从初期作品就可见一斑。参展作品中最古老的《允熙日记》（1996年）。1995年在德国留学时，她在旧书店找到的书《NOA NOA》（1901年）的各页上，为了消除孤独，画了图画日记。书角上写着“像血一样红的太阳在移动。满怀青春和力量，热血沸腾。但是事先已经知道（太阳）不是永远的。因为月亮已经存在了”。对此，她说：“自然教会了我们生成、消失、循环。因为人类也是自然的一部分，所以我认为与自然一起生活才是人性化的。”

한국어