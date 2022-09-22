狗一般的生活. September. 22, 2022 08:04. . 破旧的陶缸里坐着一个胡须蓬蓬的男子。全身褴褛不堪的他，大白天手里还拿着灯。四只狗聚集在周围望着他。一眼就能看出来像乞丐一样的这个男人！他就是希腊哲学家第欧根尼。他为什么以那样寒碜的样子被狗团团围住呢？ 画这幅画的让-莱昂•杰罗姆是19世纪中期法国奥斯卡美术的代表画家。作为法国美术学院的三大教授之一，他在50多岁时被称为“在世最有名的画家”，名声大噪。杰罗姆在成为教授之前的30多岁时画了这幅画。 第欧根尼是属于“kynikos（犬儒）”学派的哲学家。希腊语“kynikos”的意思是“像狗一样”。他们无视社会惯习和制度，拒绝世俗欲望，强调简朴的生活，在自然中自足的生活。就像一条狗一样。第欧根尼所拥有的一切不过是一件衣服、一盏灯和一根拐杖。现在他在大白天还点灯的理由是为了寻找正直的人。但是他的表情看起来却不是那么有希望。他唯一的同僚狗好像在说“没有像我们这样正直的人”。是啊，还有比狗更忠于本能、更正直的存在吗？向（施舍的）人摇尾巴，咬坏人。不瞻前顾后，只忠于本能。画家似乎想通过这幅画来表达，如果像狗一样没有欲望、满足于瞬间、不羞于贫穷，那就是幸福。 与画中的哲学家不同，画家追求财富和名声，在画这幅画的3年后他成为了法国美术学院的教授。在任职40年的时间里，他教了2000多名学生，他的影响力也扩大到了国内外。但是印象主义成为大势所趋后，他的画作很快被历史遗忘了。过着狗一样生活的哲学家和追求成功的画家，两人中到底谁更幸福呢？

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