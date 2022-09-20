韩国的千强跨国企业骤减……意味着革新正在走向死亡. September. 20, 2022 07:34. . 据调查，被列入全球1000强企业的韩国企业从2017年的25家减少到今年的12家。时隔5年骤减至不到一半。在此期间，新进入1000强企业的4家韩国企业除了Kakao之外，都是现有大企业的子公司，没有一家成立不到10年的新生企业。 韩国低迷的成绩单与美国、中国新生企业的跃进相比更加寒酸。进入全球1000强企业的中国企业今年有167家，是5年前的大约3倍。美国也有包括优步和Zoom在内的95家企业榜上有名。在韩国退步的时候，主要国家的年轻企业正在快速成长，迅速掌握全球市场。 海外新生企业的大部分来自大数据分析、金融科技、人工智能等尖端信息技术产业领域，这一点也值得关注。这是迅速登上以新技术接轨和服务融合为基础的产业结构变化的结果。相反，在1000大企业中，韩国被分类为信息技术领域的只有三星电子、SK海力士、三星SDI等三家大企业子公司。被称为信息技术强国的韩国，亮起了革新动力正在熄灭的警告灯。 本应开拓市场的韩国创业公司却因层层叠叠的限制而手脚被束缚。虽然正在实施对新生创业企业免除现有规制的“规制沙盒”，但随着公司规模稍大，相关规制再次被追上，不断出现“根本做不了什么”的呼声。由于跟不上技术进化速度的时代错误性规制，出现了改变事业方向的事例。正因为如此，不仅没有未来新成长企业的诞生，反而陷入了急于阻止青年企业家们“逃离海外”的局面。 政府表示“将革新限制自由和创意的规制”，并发掘了超过900个课题，但大部分还停留在修改各案件施行令的水平上。如果不修改消除规制壁垒的法律，只触动枝叶性规定，改善只能是有限的。仅无人驾驶机器人的配送服务事业就有道路交通法、个人信息保护法、公园福利法等，需要修改的相关法律不止一两个。政府和执政党应该通过与在野党的合作，果断地整顿法案来改善规制。引导实质性变化的政府力量，是恢复新生风险企业活力的另一把钥匙。

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