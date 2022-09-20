商务公寓也成“空罐租房”……今年1月-7月未回收的保证金高达570亿韩元. September. 20, 2022 07:33. by 崔惠? herstory@donga.com. 据调查，到今年7月为止，商住公寓房主没有向全租房者返还保证金的保证事故金额超过了去年。“空罐全租”的损失正在从多户住宅转移到写字楼。 国会国土交通委员会所属的共同民主党议员金斗官19日从住宅城市保证公社收到的资料显示，今年1月-7月商住公寓全租保证金返还保证保险事故为291件，共计570亿韩元。这超过了去年一年间发生的303件商住公寓保证金返还事故的金额（566亿韩元）。据预测，按照这种趋势发展下去，今年事故件数和金额都将达到去年的两倍。 与公寓、多户型住宅相比，商住公寓保证事故正在急剧增加。截至今年7月，商住公寓担保事故金额已超过去年，但多户型住宅的1月-7月担保事故金额（2474亿韩元）仅为去年（3469亿韩元）的71.3%。同期公寓的担保事故金额为1077亿韩元，是去年（1496亿韩元）的72.0%。 最近商住公寓保证事故增加是因为随着房地产市场的过热，需求集中到了比住宅限制相对较弱的商住公寓。在今年1月商住公寓等非住宅担保贷款适用总负债本息偿还比率（DSR）40%限制之前，商住公寓的担保贷款可以达到交易价格的70%以上。金斗官表示：“商住公寓的租赁价格与交易价格相比比率较高，因此对于未返还全租金的事故非常脆弱。如果正式进入房价下跌期，商住公寓的事故量有可能进一步增加。”

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