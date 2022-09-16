韩国政府：“预计物价将在10月达到顶峰”，汇率突破1400韩元大关，竭尽全力防御. September. 16, 2022 07:33. by 朴民優 minwoo@donga.com. 外汇当局好不容易防御了试图突破1美元兑1400韩元的急剧的汇率上升趋势。虽然很多人担心高汇率会使物价长期上涨，但政府反复预测，最晚10月份物价会达到顶点。 15日，在首尔外汇市场，韩元兑美元的汇率以比前一天上涨2.8韩元（韩元贬值）的1393.7韩元收盘，连续两天刷新了年高点。以收盘价为基准，这是自2009年3月20日（1412.5韩元）以后约13年零6个月以来的最高值。 据悉，当天外汇当局为阻止汇率突破1400韩元而竭尽全力。前一天暴涨17.3韩元，达到1390韩元的汇率在当天下午1时7分左右上涨到1397.9韩元，逼近1400韩元大关。对此，外汇当局表示：“对市场内倾斜的可能性抱有警戒感，正在密切监视”，并立即进行了口头干预。经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐在国会企划财政委员会上发言称：“如果过度偏向一方或不安心理扩散，将在适当的时候寻求市场稳定措施等必要对策”，并在1个小时后发表了上述言论。尽管秋副总理进行了国会发言，但汇率上升势头反而得到加强，因此决定向市场发出警告信息。自上月23日以来，时隔24天，外汇当局已经第五次进行口头干预。

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